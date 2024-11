É a morte do Threads? Plataforma vai começar a apresentar anúncios em breve

O Threads da Meta, um dos principais rivais do X, está prestes a sofrer uma grande mudança. Parece que a plataforma irá em breve introduzir anúncios, como o primeiro esforço significativo de monetização desde o seu lançamento.

Já era de esperar que a Meta rentabilizasse o Threads

Segundo o The Information, o lançamento dos anúncios está previsto para o início de 2025, uma vez que a Meta pretende capitalizar o recente aumento de novos utilizadores do Threads e o interesse renovado daqueles que inicialmente abandonaram a plataforma.

Embora a implementação dos anúncios ainda esteja numa fase inicial, o projeto é alegadamente gerido pela equipa de marketing do Instagram. O formato destes anúncios permanece incerto, embora seja provável que o Threads utilize uma abordagem familiar, apresentando conteúdos patrocinados diretamente nos feeds dos utilizadores.

Desde o início, os observadores do setor esperavam que a Meta acabasse por rentabilizar o Threads. De facto, a experiência sem anúncios durou mais tempo do que muitos previram. O Threads foi lançado em julho de 2023 (tendo chegado a Portugal em dezembro do mesmo ano) e, apesar de mais de um ano de crescimento e expansão, a Meta nunca o monetizou - até agora.

Mark Zuckerberg deu a entender desde o início que os anúncios não seriam considerados até que a plataforma estivesse bem estabelecida.

A nossa estratégia com o Threads é a mesma que com todos os nossos outros produtos: construir primeiro uma experiência sólida, trabalhar para um caminho de crescimento claro até mil milhões de utilizadores e só depois considerar a monetização.

Partilhou Zuckerberg pouco depois do lançamento da plataforma.

O foco da empresa nos utilizadores é notório

Embora este comentário não tenha definido um calendário definitivo, reflete o compromisso da Meta em aperfeiçoar a experiência de utilizador do Threads antes de procurar obter lucros. O Threads introduziu várias atualizações e melhorias importantes desde o seu lançamento, embora o seu algoritmo de recomendação continue a ser um ponto de crítica entre os utilizadores.

Adam Mosseri, diretor do Instagram, também deu a entender no ano passado que os anúncios acabariam por chegar ao Threads.

Se o Threads se revelar popular e mantiver as pessoas envolvidas, é natural que pensemos em monetização. Os anúncios seriam provavelmente o nosso modelo de negócio de eleição, embora, neste momento, estejamos concentrados na experiência do utilizador.

Afirmou Mosseri.

O entusiasmo inicial em torno do Threads atraiu uns impressionantes 30 milhões de utilizadores no seu primeiro dia, embora a atividade tenha diminuído pouco depois. No entanto, ao longo do último ano, o Threads recuperou. No seu primeiro aniversário, a plataforma tinha 175 milhões de utilizadores ativos mensais e, recentemente, registou outra onda de crescimento, à medida que mais utilizadores migraram do X.

No final de outubro, Zuckerberg partilhou que o Threads tinha atingido 275 milhões de utilizadores ativos, com uma média de um milhão de novos registos diários.

Leia também: