Donald Trump está a processar o Facebook, Twitter e Google, além dos respetivos CEOs

Por várias razões, Donald Trump foi vendo a sua presença suspensa de algumas redes sociais. Um dos seus principais meios de comunicação – o Twitter – foi um dos exemplos. Agora, o antigo Presidente dos Estados Unidos da América diz que está a processar o Twitter, Facebook e Google.

Além das plataformas, Donald Trump está a processar os respetivos CEOs, Dorsey, Zuckerberg e Pichai.

O antigo Presidente dos Estados Unidos anunciou, no seu clube de golfe, em Bedminster, Nova Jersey, que está a processar o Facebook, Twitter e Google, bem como os seus diretores executivos. A ação será apoiada por dois líderes do America First Policy Institute, um grupo pró-Trump.

Os três processos apresentados no tribunal federal da Florida alegam que as três gigantes violaram os direitos que constam da Primeira Emenda, parte da Declaração dos Direitos dos Estados Unidos, que reúne seis direitos fundamentais.

A decisão surgiu cerca de um mês depois de o Facebook decidir proibir a utilização do Facebook por Donald Trump, até, pelo menos, janeiro de 2023. Por sua vez, o Twitter, proibiu-o permanentemente de utilizar a plataforma após a invasão do Capitólio.

Além do Facebook, do Twitter e da Google, Trump mencionou também o YouTube, uma vez que está impedido de utilizar a plataforma desde janeiro.

Donald Trump quer voltar às suas plataformas

Com os processos, Trump pretende que as plataformas de comunicação o deixem regressar. Além disso, pretende que o tribunal declare inconstitucional a Lei da Decência das Comunicações da Secção 230. Isto, por forma a desresponsabilizar as plataformas por aquilo que os seus utilizadores publicam.

Aliás, segundo a CNBC, enquanto Presidente, Donald Trump violou a Secção 230 e solicitou a sua revogação. De acordo com a mesma fonte, a porta-voz de Donald Trump, Liz Harrington, recursou-se a comentar antes do anúncio oficial, assim como o advogado que está a representar Trump nos vários processos.