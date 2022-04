Agora que está prestes a ter alterações profundas, o Twitter pode perder o interesse para muitos utilizadores. Sob a capa da liberdade de expressão muito poderá ser dito, o que não agrada necessariamente a todos.

Claro que como qualquer outro serviço, o Twitter permite aos utilizadores apagarem as suas contas, terminando assim a sua presença nesta rede social. Veja como o pode fazer rapidamente e eliminar a conta do Twitter.

Eliminar uma conta do Twitter é simples e rápido, mas tem associados alguns pormenores importantes. A mais importante é que a conta e os dados do utilizador não são de imediato eliminados. Esta fica durante 30 dias desativada e pode ser recuperada a qualquer momento.

Este processo é simples e acessível a qualquer um. Basta apenas que no feed de novidades carreguem no avatar da conta. Isso irá abrir o menu do Twitter e dar acesso à lista de opções que procuram para eliminar a conta desta rede social.

Aqui dentro, na lista apresentada, devem escolher a opção Configuração e privacidade. Isso abre caminho direto para que tenham acesso à lista de todas as opções que podem alterar nas configurações do Twitter.

Para continuar devem escolher a primeira opção disponível, de nome A sua conta. Aqui dentro, nas opções associadas à conta do Twitter, devem escolher a opção Desativar conta par avançarem o processo que iniciaram antes.

Por fim, e para terminarem o eliminar da conta, devem confirmar que querem realmente dar este passo. Têm presente informação importante sobre o recuperar da conta se quiserem e como podem salvaguardar os dados da conta, se o pretenderem. Coloquem então a password da conta e o processo termina.

Recordem apenas que podem reverter esta decisão durante 30 dias, bastando para isso voltar a entrar na conta do Twitter. Dessa forma tudo volta ao normal e a conta passa a estar novamente ativa para o utilizador.