É bem sabido por todos que a Meta e os seus serviços, como o Facebook, recolhem dados dos utilizadores. Se a maioria pensa que apenas os utilizadores com conta criada têm a sua informação recolhida, então estão enganados.

As redes sociais da Meta têm muito mais dados e até quem não tem conta está registado e com dados recolhidos. A provar isso está uma ferramenta da Meta, quer permite que qualquer um possa validar se os seus dados estão registados e guardados.

Sempre que um utilizador do Facebook, Instagram ou outro serviço da Meta sincroniza a sua agenda, muitos dados são passados sem que os seus donos originais autorizem. Isso leva a que a Meta recolha e guarde mais informação do que devia, mesmo de utilizadores sem conta.

Para provar isso tudo, e até eliminar (parcialmente) os dados de quem não tem conta, a Meta tem uma ferramenta dedicada. Esta permite pesquisa nos dados e descobrir se há ou não registo. Apos isso, estes podem ser eliminados.

Bastará aceder ao endereço www.facebook.com/contacts/removal, onde vai ser mostrado o tipo de dados que podem ser pesquisados. Falamos de números de telefone móvel, de telefone fixo ou de endereços de email. Só precisam de escolher o pretendido.

Após isso será necessário preencher o valor a pesquisar, seja telefone ou email, e escolher em que áreas de dados esta procura será realizada. A Meta oferece aos utilizadores a procura no Facebook e Messenger e/ou no Instagram.

Para continuar será enviado um código para validar o pedido, que pode ser recebido por email ou por SMS. O utilizador só precisa de o colocar no ecrã seguinte e assim avançar. O fim do processo é a indicação de que o contacto foi removido das bases de dados da Meta.

Importa notar que estes não são eliminados na totalidade, uma vez que a dona do Facebook e do Instagram vai guardar informação para que o email ou o telefone não volte a ser carregado para as suas redes. Esta é também a forma mais simples de confirmar a quem não tem uma conta se os seus dados estão registados e/ou se vão poder ser no futuro.