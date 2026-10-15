Desligar o algoritmo: como a Austrália quer resolver o problema das redes sociais

Um novo projeto de lei do governo da Austrália prevê que as plataformas responsáveis pelas redes sociais permitam aos utilizadores optar por um feed sem recomendações promovidas por um algoritmo.

Austrália quer um “interruptor” para o algoritmo

A Austrália está a avançar com o Digital Duty of Care (em português, Dever de Cuidado Digital), cujo rascunho foi divulgado no início de setembro para consulta e cujo projeto de lei foi apresentado hoje ao Parlamento pela ministra das Comunicações, Anika Wells.

O diploma obriga os serviços online a identificar de forma proativa os riscos de danos previsíveis e a adotar medidas razoáveis para os mitigar, com especial atenção à proteção das crianças. Apesar disto, a parte que mais atenção mediática captou foi a obrigação imposta às plataformas de permitir que os utilizadores com 16 ou mais anos desliguem o algoritmo de recomendação do feed principal, passando a ver apenas conteúdos das contas que escolheram seguir, por ordem cronológica ou cronológica inversa. A medida surge sob o nome “My Feed, My Way”.

Mas “desligar o algoritmo” pode ser uma simplificação…

Segundo uma análise publicada no TechPolicy.Press, assinada por três professores de comunicação digital, não existe um único “algoritmo” que possa ser ligado ou desligado, uma vez que os sistemas de aprendizagem automática estão na base de muitas funções das plataformas, como a moderação e recomendação de conteúdos, a ordenação de resultados de pesquisa, a publicidade direcionada e a deteção de spam.

Assim sendo, os autores defendem que o problema não está na existência de recomendação algorítmica, mas naquilo que estes sistemas são desenhados para otimizar, que sinais valorizam e que interesses servem. Como exemplo positivo, referem o trabalho do YouTube com especialistas internacionais para ajustar as recomendações das contas de menores, benefício a que os menores de 16 anos, na Austrália, deixaram de ter acesso com a entrada em vigor das restrições de idade nas redes sociais.

Além disso, defendem que um feed cronológico não é isento de mediação algorítmica, já que continuam a aplicar-se regras sobre o que é incluído, excluído e ordenado, e que oferecer apenas dois modos definidos pela própria plataforma é uma forma limitada de dar controlo ao utilizador.

Como alternativas, sugerem feeds que privilegiem as contas preferidas, a possibilidade de indicar fontes de confiança ou maior controlo sobre os objetivos de ordenação, e citam o conceito de “marketplace of feeds” da rede Bluesky, através do qual os utilizadores podem criar e partilhar feeds personalizados para o benefício de uma comunidade mais ampla.

Os mesmos autores lembram que o conteúdo problemático tem de existir antes de poder ser recomendado, referindo o chamado problema do “cold start”, que surge quando utilizadores sem sessão iniciada ou com contas novas, sobre os quais o sistema pouco sabe, acedem às plataformas, e notam que, segundo vários relatos, material de baixa qualidade surge rapidamente nesses casos. Ou seja, na perspetiva dos professores, retirar a personalização não resolve o problema de fundo.

Numa longa exposição, os autores defendem ainda que a transparência do código-fonte não basta, porque os efeitos surgem da interação dos sistemas com utilizadores, conteúdos e contextos diferentes. Por isso, propõem o conceito de observabilidade (em inglês, observability), ou seja, a capacidade de examinar os sistemas em funcionamento e de testar as alegações das plataformas.

O exemplo do WeChat

Entretanto, uma análise publicada no The Conversation, da autoria de uma investigadora e dois professores de Comunicação, oferece uma perspetiva mais crítica, usando o WeChat como termo de comparação.

Lançada em 2011 e com mil milhões de utilizadores a nível global, a plataforma foi concebida como uma ferramenta de eficiência e como “super app”, cuja curadoria algorítmica teve um papel mínimo até ao lançamento do Channels, a funcionalidade de vídeos curtos, em 2021. As notícias aparecem através de “Official Accounts” e os utilizadores apenas veem o que seguem.

Com base no projeto RECapture, que acompanha desde 2019 contas dirigidas a sino-australianos, os investigadores concluíram que a ausência de algoritmo não elimina a competição pela atenção. Por sua vez, as contas competem entre si para serem pesquisadas e subscritas, o que incentiva a publicação rápida e frequente, com títulos apelativos e conteúdos de baixa qualidade, muitas vezes compilados a partir de fontes fragmentadas e não verificadas e, cada vez mais, com recurso a Inteligência Artificial generativa. Os autores admitem que, se muitos australianos optarem por desligar o algoritmo, poderá surgir um fenómeno semelhante.

Segundo a análise, o governo australiano está a transferir a responsabilidade para os utilizadores, na medida em que a exposição a conteúdos nocivos passa a ser vista como consequência de não terem desligado o algoritmo, podendo ilibar as empresas.

De facto, na perspetiva dos autores, os danos decorrem do modelo de negócio das empresas tecnológicas, pelo que, enquanto este se mantiver, os problemas não desaparecerão, notando que a opção de exclusão também não alterará o modelo de negócio dos criadores de conteúdo no mercado australiano.