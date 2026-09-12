Como é que surgiu o botão “Like” e como é que conquistou as redes sociais?

O botão "Like" tornou-se um dos elementos mais reconhecidos da Internet, mas a sua origem remonta a 2009, quando o Facebook procurava uma forma simples de permitir aos utilizadores reagir às publicações.

O nascimento de um simples clique

Em fevereiro de 2009, o Facebook introduziu oficialmente o botão "Like". A ideia era criar uma forma rápida de demonstrar interesse por uma publicação sem obrigar o utilizador a escrever um comentário. A imprensa da época registou o lançamento como uma das mudanças importantes na evolução da rede social.

A ideia, contudo, começou a ser desenvolvida anteriormente, em 2007. Segundo relatos de antigos funcionários do Facebook, uma equipa liderada por Justin Rosenstein procurava uma forma de permitir que os utilizadores enviassem pequenos sinais positivos através de um único clique. Leah Pearlman, então gestora de produto, fez parte da equipa responsável pela criação da funcionalidade.

O sucesso foi rápido. O "Like" transformou-se numa espécie de linguagem própria da Internet, permitindo comunicar aprovação, apoio ou simplesmente reconhecimento sem utilizar palavras.

A funcionalidade também ultrapassou as fronteiras do Facebook. O conceito foi posteriormente adotado, com diferentes formatos, por plataformas como o Twitter e o Instagram. O próprio Facebook passou a disponibilizar o botão em páginas externas, tornando-o uma ferramenta importante para gerar tráfego e interação.

Quando um "Like" deixou de ser suficiente

Com o crescimento das redes sociais, tornou-se evidente que "gostar" não representava todas as emoções dos utilizadores. Durante anos, muitos pediram ao Facebook um botão "Dislike", mas a empresa concluiu que uma solução mais abrangente seria permitir diferentes reacções.

Em 2016, o Facebook lançou cinco novas reacções - "Love", "Haha", "Wow", "Sad" e "Angry", mantendo o clássico "Like" como opção principal.

O que começou como um pequeno botão acabou por alterar a forma como comunicamos online. Hoje, um simples clique pode representar aprovação, apoio, emoção e até influenciar a visibilidade de conteúdos, tornando o "Like" numa das ideias mais marcantes da história das redes sociais.

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