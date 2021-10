Com as alterações no Facebook, o WhatsApp traz também novidades

Nesta semana que passou, o Facebook, empresa que tutela as redes sociais Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, entre outros produtos, passou a chamar-se Meta.

Depois da alteração do nome, os vários serviços estão agora a adotar a nova designação da empresa.

WhatsApp by Meta

Conforme identificado pelo site WABetaInfo, na versão 2.21.220.14 do WhatsApp beta os utilizadores irão já ver o novo branding da empresa patente nas interfaces.

Se abrirmos agora esta rede social, é-nos mostrada a indicação “WhatsApp do Facebook”. No entanto, em breve, será mostrado “WhatsApp do Meta”.

A publicação refere também que o WhatsApp removeu o rodapé “WhatsApp do Facebook” nas configurações. Tudo isto faz parte de uma nova estratégia anunciada pelo CEO da empresa.

Segundo o Meta, a empresa pretende criar 10.000 novos empregos na União Europeia (UE) nos próximos cinco anos e colocar a região no centro dos seus planos para ajudar a construir o metaverso. E foi nesse sentido que foram anunciadas algumas mudanças.

Além destas novidades no core a empresa, o WhatsApp beta traz igualmente pequenas atualizações. Assim, esta versão traz a capacidade de avaliar mensagens recebidas de contas comerciais.

O WhatsApp desenvolveu este recurso para ajudar as empresas a melhorar as suas mensagens para os clientes. Isso significa que podem ver o feedback geral sobre as mensagens avaliadas, mas não podem ver quem as avaliou e o serviço não pode ver o conteúdo da mensagem. O WhatsApp usa esta técnica para preservar a sua privacidade, portanto, a criptografia de ponta a ponta.

Referiu a informação no WABetaInfo.

Esta estratégia pretende um efeito bem maior do que apenas o mudar de nome. O Facebook pretende de alguma forma expandir a sua ação sem estar intimamente ligado ao nome da rede social.

Aliás, como já vimos, a empresa estará já a preparar o lançamento de um smartwatch.