CEO do Twitter doa 28% do seu património para o combate à COVID-19

Esta é uma luta de todos e, como muitos já devem ter percebido, o dinheiro é sim importante mas se aplicado naquilo que nos pode ajudar a ter saúde e a salvar vidas. Por isso mesmo, o CEO do Twitter decidiu doar o correspondente a 28% do seu património para ajudar na luta contra a COVID-19.

Esta iniciativa junta-se a outras do género, também levadas a cabo por várias entidades, e o objetivo é comum: acabar com esta pandemia que condicionou as nossas vidas.

CEO do Twitter doa 926 milhões de euros para minimizar as consequências do Coronavírus

Jack Dorsey, cofundador e CEO do Twitter, vai doar mil milhões de dólares para ajudar no combate à COVID-19.

Este valor corresponde a sensivelmente 926 milhões de euros, será aplicado no financiamento da recuperação económica e social que será mais evidente após a pandemia passar, e vai passar pelo desenvolvimento e implementação de vários projetos.

O anúncio foi feito na passada terça-feira, pelo próprio empresário de 43 anos, na sua conta oficial do Twitter.

No mesmo tweet, Dorsey também afirma que este montante corresponde a 28% de todo o seu património pessoal.

Estes donativos serão distribuídos através da fundação Start Small, criada pelo próprio CEO do Twitter, em colaboração com a Silicon Valley Community Foundation. No tweet pode aceder à grelha onde as pessoas poderão acompanhar os desenvolvimentos das operações.

Na sua conta da rede social, explicou que o motivou:

Porque as necessidades são urgentes e porque quero ver resultados em vida. Espero que isto inspire outros a fazer algo do género. A vida é demasiado curta, por isso vamos fazer o que podemos para ajudar as pessoas agora.

Em suma, esta é uma preciosa ajuda que se junta a tantas outras que, felizmente, temos assistido.