Canadá manda fechar os escritórios do TikTok, mas mantém app em funcionamento

São muitas as situações em que o TikTok é acusado de ser um risco à privacidade dos utilizadores. Esta rede social é um verdadeiro sucesso e isso tem causado muitos problemas. Depois de várias situações nos EUA, surge agora uma decisão no Canadá: os escritórios foram fechados. Por agora, a app continua a funcionar.

Canadá manda fechar escritórios do TikTok

O Governo canadiano ordenou o encerramento dos escritórios do TikTok no país, alegando "riscos específicos para a segurança nacional" relacionados com as atividades da ByteDance. A decisão, anunciada pelo Ministro da Inovação do Canadá, François-Philippe Champagne, foi tomada após uma auditoria iniciada em setembro de 2023, que investigou possíveis riscos para a privacidade e segurança dos utilizadores.

O Governo canadiano justifica a medida com base em informações e provas recolhidas durante a auditoria, além de pareceres de agências de segurança nacional e parceiros governamentais. A principal preocupação reside na possibilidade de o Governo chinês utilizar o TikTok para aceder a dados de utilizadores canadianos e realizar espionagem ou manipulação.

O TikTok, que conta com mais de mil milhões de utilizadores ativos mensais, manifestou a sua discordância com a decisão e anunciou que irá contestá-la em tribunal. A empresa defende que o encerramento dos escritórios em Toronto e Vancouver irá prejudicar centenas de postos de trabalho e não contribuirá para a segurança nacional.

App continua em funcionamento no país

Apesar do encerramento dos escritórios, o Governo canadiano não proibiu o acesso à aplicação TikTok no país. Os utilizadores poderão continuar a utilizar a plataforma, mas são alertados para os potenciais riscos para a privacidade e segurança das suas informações pessoais.

A decisão do Governo canadiano gerou debate sobre a melhor forma de lidar com os riscos de privacidade e segurança relacionados com o TikTok. Alguns especialistas defendem que o encerramento dos escritórios não resolve o problema fundamental, uma vez que a aplicação continuará a recolher dados dos utilizadores. Outros defendem que a medida é necessária para proteger a segurança nacional do Canadá.

O futuro do TikTok no Canadá permanece incerto. A decisão do Governo canadiano de encerrar os escritórios da empresa aumenta a pressão sobre a plataforma e coloca em causa a sua sustentabilidade a longo prazo no país. A batalha legal entre o TikTok e o Governo canadiano irá determinar o futuro da aplicação e o seu papel no panorama digital canadiano.