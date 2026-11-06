Achava que o Snapchat estava morto? Atingiu 30 milhões de subscritores pagos

A rede social Snapchat anunciou que ultrapassou a marca de 30 milhões de subscritores pagos no terceiro trimestre de 2026, um crescimento de 5 milhões desde fevereiro.

Crescimento das subscrições pagas

O Snapchat+, lançado em 2022, oferece funcionalidades exclusivas e acesso antecipado a novas ferramentas por 0,50 euros mensais.

Com o sucesso inicial, a empresa introduziu planos adicionais para diversificar as receitas, incluindo o Lens+ por 4,49 euros por mês, com lentes exclusivas e experiências de realidade aumentada, e o Snapchat+ Platinum, que proporciona uma experiência sem anúncios (ainda indisponível em Portugal).

Este marco surge um ano depois de a Snapchat ter implementado um limite controverso no armazenamento gratuito da funcionalidade Memórias, passando a exigir um pagamento mensal para espaço adicional ou a subscrição do Snapchat+ para manter as memórias.

O CEO Evan Spiegel destacou que as funcionalidades inovadoras baseadas em IA ajudaram o Lens+ a superar as expectativas, demonstrando como novas experiências criativas podem impulsionar a procura pelos produtos pagos.

Resultados financeiros e perspetivas

Apesar do crescimento nas subscrições, as ações da Snap caíram 12% depois de a empresa não ter atingido as estimativas de receitas publicitárias e crescimento de utilizadores. A plataforma reportou 495 milhões de utilizadores ativos diários, abaixo dos 499 milhões esperados pelos analistas.

A empresa afirmou que não pretende otimizar o Snapchat em torno do uso diário à custa do valor a longo prazo para a comunidade, e que o crescimento da receita publicitária continua abaixo do objetivo.

Por isso, planeia dar prioridade à melhoria do desempenho dos anunciantes e à expansão das formas como as empresas podem alcançar os utilizadores.

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