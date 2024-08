A perigosa “moda” de derrapar com o carro usando uma bandeja do McDonald’s

As redes sociais são um poço sem fundo, no que toca à promoção de disparates e parvoíces. E foi mais uma vez este canal a popularizar um truque perigoso que promete fazer derrapar qualquer veículo. Isto terá começado nos parques de estacionamento com as bandejas do McDonald's.

Drifting com tabuleiros do McDonald's

O drifting é uma técnica de condução de veículos que envolve controlar intencionalmente a derrapagem do carro em curvas, mantendo o controlo do veículo durante o processo. O objetivo do drifting é criar uma sensação de deslizar lateralmente e pode ser utilizado tanto em competições quanto como uma forma de exibição. É popular em eventos de automobilismo.

Os veículos projetados para drifting geralmente têm tração traseira, um bom sistema de suspensão, e modificações específicas. Contudo, alguém, de forma totalmente imprudente, promoveu a ideia de fazer drifting, com carros de tração dianteira, usando nas rodas traseiras uma bandeja do McDonald's.

As redes sociais começaram há uns anos a dar visibilidade a este tipo de atividade.

A ideia deste perigoso truque é colocar os tabuleiros sob as rodas do eixo não motriz, para que o veículo deslize ao perder aderência no asfalto. A derrapagem dependerá da habilidade do condutor, mas, claro, será muito mais fácil.

A manobra é descrita em vários vídeos com a devida técnica explicada. O condutor usa o travão de mão para bloquear as rodas traseiras que, dessa forma, arrastam as bandejas. O eixo dianteiro fica livre e o carro começa a mover-se, arrastando as bandejas sem destruir o pneu.

Orgulhosamente, explicam que o veículo tem de atingir uma certa velocidade para permitir, ao girar o volante, o eixo traseiro deslocar-se, fazendo o veículo derrapar.

Uma moda perigosa punida pela lei

A realização de manobras perigosas e acrobáticas, como o drifting, em parques de estacionamento é proibida e considerada ilegal, independentemente de ser realizada em espaços privados ou públicos. Aqui estão alguns pontos relevantes à luz da legislação portuguesa: