Saiba como descarregar fotografias, contas, hashtags e localizações do Instagram

O Instagram soube-se impor ao longo dos anos enquanto rede social ganhando bastante impulso ao nível dos seus utilizadores. Fotografias, mensagens e hashtags são a base da nossa partilha diária com o mundo e com os nossos amigos e família.

Contudo, temos de considerar que poderemos querer guardar alguma foto ou registo da rede social e não existe uma forma simples de podermos fazer. Ora, o 4K Stogram, para PC, macOS e Linux, facilita essa função junto do Instagram. Descarregue fotografias, vídeos e histórias das contas públicas e privadas dos seus amigos Instagram, faça o backup do seu perfil Instagram e importe a sua lista de subscrições Instagram.

Conhece o 4K Stogram? Então prepare-se!

Como sabemos, o Instagram assenta a sua base na partilha de imagens, mas não tem disponível uma função para descarga de imagens ou outros downloads que possamos considerar importantes enquanto utilizadores.

Por outro lado, surge o 4K Stogram cuja grande valia, e que valia, é tornar essa função possível: descarregar as fotografias que partilhamos e que partilham connosco no Instagram, implementando desta forma a funcionalidade inexistente.

Como funciona?

Inegavelmente, podemos evidenciar que o 4K Stogram é demasiado fácil para ser verdade e uma útil ferramenta para o Instagram.

Então, basta introduzir um nome de utilizador Instagram, hashtag ou localização e premir o botão ‘Inscreva-se’.

Principalmente, podemos explorar e descarregar fotografias, vídeos e histórias do Instagram de diferentes locais. Subscrever, também, as fotografias de qualquer conta e a sua lista seguinte.

Sem dúvida, trata-se de um excelente complemento que podemos ter, ainda para mais quando o 4K Stogram é uma aplicação multi-plataforma, podendo ser usada no Windows, Linux ou OSX.

Principais características

Primordialmente, o 4K Stogram poder ser definido de grande utilidade para:

Descarregar histórias Instagram: Guardar para sempre imagens e vídeos diários de curta duração de qualquer conta Instagram;

Descarregar mensagens de vídeo: Obtenha vídeos em formato MP4 das contas Instagram, hashtags e localizações depois de ativar esta útil funcionalidade;

Faça o backup da sua conta em segundos: é necessário apenas um clique para descarregar todas as fotos da nossa conta Instagram, assim e fácil;

Siga as suas Inscrições com um clique: prima ‘Inscrever-me nas contas que sigo’ e todas as contas que segue no Instagram serão automaticamente adicionadas ao 4K Stogram e descarregadas para o seu dispositivo;

Comentários e meta dados de hashtags: todas as imagens descarregadas contêm informação sobre comentários e hashtags nos seus metadados;

Assinaturas de exportação e importação: mantenha a sua base de dados de subscrições em segurança: exporte-a e importe-a após grandes reinstalações informáticas, para que não se percam imagens e contas.

Surpreendentemente, a utilização do 4K Stogram é simples e de fácil compreensão.

Usabilidade do 4K Stogram: somente no Instagram?

Antes de tudo, este software foi pensado para ser o mais simples e eficaz de operar possível. Disponível para as 3 plataformas: Windows, Linux e macOS, os seus menus são muito simples.

No motor de busca, indicamos o utilizador que pretendemos ver no software.

Seguidamente, irão ser sugeridas várias alternativas e basta escolher aquele que realmente pretendemos para dar início imediato à descarga de todos os conteúdos do perfil de utilizador que apontamos e mesmo ao nosso próprio perfil: incluem-se imagens e vídeos.

Na versão gratuita, irão ser apresentados um número limite de imagens da conta em questão.

Entretanto, podemos, naturalmente, visualizar as restantes imagens que estão associadas, bastando para isso aceder aos links que são mostrados no final da interface.

Ao mesmo tempo, podemos adicionar vários utilizadores, bastando para isso escrever os seus nomes na caixa de pesquisa. O 4K Stogram acumula na interface as fotos, organizadas pelos diferentes utilizadores, mas nunca esquecer que essa acumulação é feita dentro do nosso dispositivo, pelo que é possível escolher a pasta onde pretendemos fazê-lo:

De facto, ao passar com o cursor do rato em cima de uma imagem podemos ver directamente as hashtags associadas a cada uma das imagens, podendo depois, com o botão direito, aceder ao menu de contexto.

Aí é possível escolher a visualização da imagem, quer na pré-visualização do sistema operativo, no sistema de ficheiros ou no próprio Instagram. É ainda dada a possibilidade de a mesma ser partilhada no Facebook ou no Twitter

Importante, aquando do login na nossa conta do Instagram o 4K Stogram não guarda quaisquer passwords localmente e apenas usa os dados para gerar um token de autenticação que será posteriormente usado.

Considerações finais

Antes de tudo, é importante terminar o artigo dizendo que temos perante nós um grande, mas simples software. Cumprimente literalemnte e com toda a franqueza as funções para as quais foi pensado.

A recolha de fotos e vídeos e todas as informações do Instagram, seja da nossa conta pessoal seja de uma conta de quem seguimos vai ser uma realidade, por completo, com a vantagem de descarregarmos tudo para o nosso dispositivo