The Boring Company: Especialistas alertam que túnel na Florida poderá ser uma confusão

A The Boring Company, uma empresa de infraestrutura e túneis de Elon Musk, conseguiu, recentemente, uma aprovação para construir um túnel na Florida, que unirá a cidade à praia, de forma mais rápida. Apesar da tentativa da empresa para a concretização deste projeto, os especialistas não estão otimistas.

Segundo eles, a proposta estará em risco de inundações extremas, devido à subida do nível do mar.

As autoridades da cidade de Fort Lauderdale, na Florida, decidiram aprovar um projeto levado a cabo pela The Boring Company. No entanto, os especialistas têm um aviso a fazer a Elon Musk, relativamente ao túnel subterrâneo que virá a ser construído e que permitirá encurtar o trajeto da cidade até à praia.

De acordo com o Futurism, aparentemente, o túnel poderá transformar-se numa grande dor de cabeça húmida para todos os envolvidos. Afinal, conforme vimos aqui, a Florida possui apenas dois projetos deste género, na medida em que regista elevados níveis de águas subterrâneas e muitas chuvas.

Apesar do presidente da Câmara, Dean Trantalis, considerar que esta poderá ser “uma forma verdadeiramente inovadora de reduzir o congestionamento de tráfego”, os especialistas contrapõem. Segundo estes, a área sul da Florida está sob graves ameaças de subida do nível da água. Por isso, qualquer túnel que seja construído estará sob um enorme risco de inundação.

Alterações climáticas intervêm no projeto da The Boring Company

De acordo com a diretora do Transportation Institute da University of Florida, Lily Elefteriadou, “vale a pena investigar se isso é viável de uma perspetiva estrutural e de engenharia”. Paralelamente, uma professora assistente em gestão de emergências na Massachusetts Maritime Academy, Samantha Montano, considera que os impactos das alterações climáticas poderão dificultar o desenvolvimento e sucesso do túnel.

Fort Lauderdale já está a lidar com inundações regulares que só se espera que se tornem mais comuns e mais severas, dados os efeitos das alterações climáticas.

Alertou Montano, ao Gizmodo.