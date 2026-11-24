Se quer fazer parte de uma estreia épica, eis outra oportunidade: temos mais 10 vouchers para oferecer aos leitores mais sortudos para a maratona de dezembro do sul da Europa.

A maratona de dezembro no sul da Europa convida os atletas a correrem ao sol, numa altura em que grande parte do continente já enfrenta as temperaturas mais baixas do ano. Com partida e chegada na Marina de Vilamoura, a prova promete trazer uma nova dinâmica ao calendário nacional de atletismo.

A Maratona do Algarve estreia-se no dia 6 de dezembro, em Vilamoura, no concelho de Loulé e, para assinalar esta primeira edição, temos mais 10 vouchers para oferecer aos nossos leitores.

Maratona, meia maratona e caminhada solidária

A programação inclui quatro distâncias, destinadas a atletas com diferentes níveis de preparação: a maratona de 42K, a meia maratona de 21K, a mini maratona de 10K e uma caminhada solidária de 5K. As três distâncias competitivas são homologadas pela Federação Portuguesa de Atletismo e pela World Athletics.

Com um percurso que acompanha a paisagem costeira, a organização da prova deu a conhecer o desnível acumulado de cada distância, permitindo aos participantes preparar a sua participação com base em dados concretos. Para efeitos de cálculo, a organização considera a altitude zero tanto na partida como na chegada.

Os valores de desnível acumulado positivo são os seguintes:

Maratona (42K): 252 metros;

Meia maratona (21K): 111 metros;

Mini maratona (10K): 48 metros.

Ganhe um dos 10 vouchers para a Maratona do Algarve!

Para se habilitar a ganhar um dos 10 vouchers, responda à seguinte questão, na caixa de comentários:

De que cidade ou região vai partir para participar na Maratona do Algarve?

Informação sobre o passatempo: