Temos mais 10 vouchers para a Maratona do Algarve!
Se quer fazer parte de uma estreia épica, eis outra oportunidade: temos mais 10 vouchers para oferecer aos leitores mais sortudos para a maratona de dezembro do sul da Europa.
A maratona de dezembro no sul da Europa convida os atletas a correrem ao sol, numa altura em que grande parte do continente já enfrenta as temperaturas mais baixas do ano. Com partida e chegada na Marina de Vilamoura, a prova promete trazer uma nova dinâmica ao calendário nacional de atletismo.
A Maratona do Algarve estreia-se no dia 6 de dezembro, em Vilamoura, no concelho de Loulé e, para assinalar esta primeira edição, temos mais 10 vouchers para oferecer aos nossos leitores.
Maratona, meia maratona e caminhada solidária
A programação inclui quatro distâncias, destinadas a atletas com diferentes níveis de preparação: a maratona de 42K, a meia maratona de 21K, a mini maratona de 10K e uma caminhada solidária de 5K. As três distâncias competitivas são homologadas pela Federação Portuguesa de Atletismo e pela World Athletics.
Com um percurso que acompanha a paisagem costeira, a organização da prova deu a conhecer o desnível acumulado de cada distância, permitindo aos participantes preparar a sua participação com base em dados concretos. Para efeitos de cálculo, a organização considera a altitude zero tanto na partida como na chegada.
Os valores de desnível acumulado positivo são os seguintes:
- Maratona (42K): 252 metros;
- Meia maratona (21K): 111 metros;
- Mini maratona (10K): 48 metros.
Ganhe um dos 10 vouchers para a Maratona do Algarve!
Para se habilitar a ganhar um dos 10 vouchers, responda à seguinte questão, na caixa de comentários:
De que cidade ou região vai partir para participar na Maratona do Algarve?
Informação sobre o passatempo:
- Os vouchers poderão ser utilizados nas distâncias de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km, integradas no evento Maratona do Algarve, a realizar-se no dia 6 de dezembro de 2026.
- Os vouchers estarão disponíveis para utilização até 03/12/2026, através deste link.
- O passatempo termina no dia 27 de novembro às 23h59.
- Os 10 vencedores serão selecionados de forma aleatória e terão de ter nome (primeiro e último) e e-mail válidos. Posteriormente, serão contactados, via e-mail, pela equipa do Pplware, com a atribuição do respetivo voucher de inscrição.
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