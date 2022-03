Passatempo 5 anos PcComponentes: Ganhe um portátil HP Victus 16-e0008np

A PcComponentes está a celebrar o seu 5.º aniversário e o Pplware quer juntar-se à festa! Assim, temos para oferecer um computador portátil HP Victus 16-e0008np com processador AMD Ryzen 7 5800H.

Venha desejar um feliz aniversário à PcComponentes e habilite-se a ganhar este computador.

São 5 anos que a PcCompentes está prestes a completar e, em modo de celebração, juntámo-nos à festa para o presentear com um computador portátil HP Victus 16-e0008np. Além do passatempo a decorrer aqui no Pplware, a loja terá várias surpresas e descontos nesta época de celebração.

O computador portátil HP Victus 16-e0008np vem equipado com um processador AMD Ryzen 7 5800H e uma placa gráfica AMD Radeon RX 5500M, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno (SSD).

O ecrã do portátil tem uma dimensão de 16,1" e resolução FullHD com taxa de atualização de 144Hz, tecnologia antirreflexo e brilho de 250nits. O HP Victus 16-e0008np tem ligação Ethernet Gigabit, Bluetooth 5.3 e ainda tem 1 porta SuperSpeed USB Type-C®; 1 porta SuperSpeed USB Type-A, 2 portas SuperSpeed USB Type-A; 1 porta HDMI 2.1; 1 porta de CA (conector Smart Pin); e jack de áudio de 3,5mm.

Passatempo

Quer ganhar este computador portátil HP Victus 16-e0008np? Para se habilitar, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que dois deles são obrigatório e, que quantos mais cumprir, mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos obrigatórios: 1 – Subscrever a Newsletter da PcComponentes Portugal. IMPORTANTE: Depois de introduzir o seu endereço de e-mail na caixa de subscrição, irá receber um e-mail de confirmação. Neste e-mail deverá clicar em “Quero receber as ofertas” para que a inscrição no passatempo seja válida. 2 – Comentar o presente artigo com uma mensagem de parabéns à PcComponentes. Nota: A frase deve ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Requisitos não obrigatórios: 1 – Seguir a página de Facebook da PcComponentes Portugal 2 – Seguir a página de Instagram da PcComponentes Portugal 3 – Seguir a página de Twitter da PcComponentes Portugal Regras: O passatempo tem início dia 07 de março às 11h30 e termina no dia 13 de março às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado nas redes sociais do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

Passatempo 5 anos PcComponentes: Ganhe um portátil HP Victus 16-e0008np