Como ganhar duas chaves digitais Windows 10 + Office 2019? Neste giveaway GOODOFFER24!

A GOODOFFER24 decidiu oferecer 5 conjuntos de chaves digitais para Windows 10 Pro + Office 2019 a 5 leitores do PPLWARE em jeito de Giveaway.

Para quem ainda não conhece, é também uma boa oportunidade para visitar o catálogo que inclui desde ferramentas antivírus, como a Trend Micro, passando pelas chaves digitais para Windows 10 ou Office 2019, ou jogos para as mais diversas plataformas como XBOX ou PSN, vai ser possível escolher um jogo ou programa à nossa medida ou necessidade a preços competitivos. Já conhece?

GOODOFFER24: descontos top

Antes de tudo, recomendamos uma vista olhos na plataforma em si, neste link.

Ofertas com desconto direto: 30%

Primordialmente, temos de contar com bons descontos e também com os preços de baixo de base na plataforma.

Então, economize à partida 30% usando o cupão: TT30

Também os conjuntos, Windows + Office, recebem um desconto de 30%

Assim, para estes conjuntos se utilizar o cupão TT30 existe desconto de 30% associado:

Cupões oferta, Jogos, software: preços competitivos

Importante, é um facto que tem vindo a crescer como sendo uma das mais conhecidas plataformas online de jogos e software: a GOODOFFER24.

Ademais, podemos colocar a plataforma como segura e robusta como definição enquanto loja online podendo ainda sublinhar a sua competitividade ao nível de preços de mercado.

Todavia, do software mais conhecido, vamos encontrar:

Windows 10 Home,

Windows 10 Pro,

Office 2016,

Utilitários

Office 2019,

Jogos,

ferramentas de segurança (antivírus, antimalware)

Em segundo, da nossa experiência com a plataforma, tanto ao nível profissional como pessoal não podemos apontar a mais pequena falha.

Sobretudo, cada compra de uma chave ou licença resultou perfeitamente na execução do resultado: software a funcionar a 100%.

Formas possíveis de pagamento

Portanto, à semelhança de outras plataformas, a GOODOFFER24 aceita vários tipos de pagamento entre eles:

PayPal

Mastercard

Visa

etc

GIVEAWAY GOODOFFER24

E agora, a parte por que todos esparavam…

O GIVEAWAY permite ganhar 1 de 5 conjuntos de chaves Windows 10 Pro + Office 2019. Para tal, basta partilharem, de forma pública e até dia 12 de maio de 2020, esta publicação do passatempo presente no Facebook do Pplware.

No final do tempo do giveaway, o sistema irá escolher, de forma aleatória, os 5 vencedores.

Giveaway GOODOFFER24: 5 chaves Windows 10 Pro + Office 2019

BOA SORTE!