Aveiro está à sua espera! Temos mais 10 vouchers para a Maratona da Europa

A Maratona da Europa regressa este ano e temos mais 10 vouchers para os atletas mais destemidos, prontos para quebrarem os seus limites, enquanto conhecem a Região de Aveiro. Faltam 18 dias. Aceita o desafio?

Caso seja um desafio que lhe assenta, esta pode ser uma boa oportunidade para fazer a chamada "maratona das mil emoções", nos dias 25 e 26 de abril.

Prova Oficial da World Athletics com o selo de Road Race Label, desde 2023, a Maratona da Europa convida os atletas não apenas a quebrar os seus limites, mas a explorar, saborear e apaixonar-se pela diversidade de Aveiro.

Reconhecida como uma das 100 melhores maratonas do mundo, a Maratona da Europa procura, desde 2019, cruzar o desporto com a beleza natural e cultural da região.

O percurso, plano e rápido, tornou-se um dos favoritos entre quem procura bater recordes ou simplesmente viver uma experiência única.

Este ano, por forma a garantir que todos os atletas, em todas as distâncias, vivam uma experiência de excelência absoluta, a Maratona da Europa introduz o Desafio dos Canais, que procurará dar resposta ao crescimento "verdadeiramente excecional" da prova dos 10 km.

Desafio dos Canais 10K + 21K Sábado, 8h00: 10k pelos canais de Aveiro

Domingo, 8h00: 21k pelos Canais, Ria e costa de Ílhavo

Resultado: Duas medalhas + Medalha Desafio dos Canais + Duas t-shirts

Diploma especial 10K + 42K Sábado, 8h00: 10k pelos canais de Aveiro

Domingo, 8h00: 42k pela experiência completa

Resultado: Duas medalhas + Medalha Desafio dos Canais + Duas t-shirts

Diploma especial Recompensas exclusivas do Desafio dos Canais Três medalhas: uma com design exclusivo para o Desafio dos Canais;

Duas t-shirts incríveis: para usar e guardar;

Diploma especial: para partilhar com o mundo digital;

Estatuto único: membro exclusivo do "Clube dos Canais".

Ganhe um dos 10 vouchers!