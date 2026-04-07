Aveiro está à sua espera! Temos mais 10 vouchers para a Maratona da Europa
A Maratona da Europa regressa este ano e temos mais 10 vouchers para os atletas mais destemidos, prontos para quebrarem os seus limites, enquanto conhecem a Região de Aveiro. Faltam 18 dias. Aceita o desafio?
Caso seja um desafio que lhe assenta, esta pode ser uma boa oportunidade para fazer a chamada "maratona das mil emoções", nos dias 25 e 26 de abril.
Prova Oficial da World Athletics com o selo de Road Race Label, desde 2023, a Maratona da Europa convida os atletas não apenas a quebrar os seus limites, mas a explorar, saborear e apaixonar-se pela diversidade de Aveiro.
Reconhecida como uma das 100 melhores maratonas do mundo, a Maratona da Europa procura, desde 2019, cruzar o desporto com a beleza natural e cultural da região.
O percurso, plano e rápido, tornou-se um dos favoritos entre quem procura bater recordes ou simplesmente viver uma experiência única.
Este ano, por forma a garantir que todos os atletas, em todas as distâncias, vivam uma experiência de excelência absoluta, a Maratona da Europa introduz o Desafio dos Canais, que procurará dar resposta ao crescimento "verdadeiramente excecional" da prova dos 10 km.
Desafio dos Canais
10K + 21K
- Sábado, 8h00: 10k pelos canais de Aveiro
- Domingo, 8h00: 21k pelos Canais, Ria e costa de Ílhavo
- Resultado: Duas medalhas + Medalha Desafio dos Canais + Duas t-shirts
- Diploma especial
10K + 42K
- Sábado, 8h00: 10k pelos canais de Aveiro
- Domingo, 8h00: 42k pela experiência completa
- Resultado: Duas medalhas + Medalha Desafio dos Canais + Duas t-shirts
- Diploma especial
Recompensas exclusivas do Desafio dos Canais
- Três medalhas: uma com design exclusivo para o Desafio dos Canais;
- Duas t-shirts incríveis: para usar e guardar;
- Diploma especial: para partilhar com o mundo digital;
- Estatuto único: membro exclusivo do "Clube dos Canais".
Ganhe um dos 10 vouchers!
Para se habilitar a ganhar um dos 10 vouchers, responda à seguinte questão, na caixa de comentários:
Que gadget não lhe pode faltar no dia da corrida?
- Os vouchers poderão ser utilizados nas distâncias de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km, integradas no evento Maratona da Europa Aveiro, a realizar-se nos dias 25 e 26 de abril de 2026.
- Os vouchers estarão disponíveis para utilização até 17/04/2026, através deste link.
- O passatempo termina no dia 12 de abril às 23h59.
- Os 10 vencedores serão selecionados de forma aleatória e terão de ter nome (primeiro e último) e e-mail válidos. Posteriormente, serão contactados, via e-mail, pela equipa do Pplware, com a atribuição do respetivo voucher de inscrição.