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Atletas, temos 3 vouchers para a Meia Maratona do Douro Vinhateiro!

· Passatempos 12 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Alexandre Castro says:
    4 de Maio de 2026 às 11:47

    Vou correr a Meia Maratona do Douro Vinhateiro com quem alinhar comigo na ^Mais Bela Corrida do Mundo^

    Responder
  2. Pedro Matias says:
    4 de Maio de 2026 às 11:53

    Vou correr a meia maratona acompanhado com os melhores atletas de Portugal.

    Responder
  3. RICARDO says:
    4 de Maio de 2026 às 12:03

    TRI-CAMPEÃ MUNDIAL AURORA CUNHA

    Responder
  4. Rafael says:
    4 de Maio de 2026 às 12:13

    Vou correr com um grande amigo, vamos testar esta track pela primeira vez!

    Responder
  5. João Duarte says:
    4 de Maio de 2026 às 12:20

    Vou correr a Meia Maratona do Douro Vinhateiro com os melhores atletas do mundo.

    Responder
  6. Jorge Ferreira says:
    4 de Maio de 2026 às 12:28

    Com 1 amigo

    Responder
  7. Pedro Gomes says:
    4 de Maio de 2026 às 12:29

    Sozinho

    Responder
  8. Paulo souto says:
    4 de Maio de 2026 às 12:29

    Com uma amiga

    Responder
  9. Célia Mendes says:
    4 de Maio de 2026 às 12:30

    Com namorado

    Responder
  10. Mário Sequeira says:
    4 de Maio de 2026 às 12:30

    Vou correr acompanhando pelo elixir da juventude, o vinho, o qual fez com que estas gentes Durienses, moldassem esta icónica paisagem.

    Responder
  11. Diogo says:
    4 de Maio de 2026 às 12:30

    Claro que vai ser com uma grande corredora que é a minha namorada 🙂

    Responder
  12. Mário Sequeira says:
    4 de Maio de 2026 às 12:32

    Vou correr acompanhado pelas águas do Douro, que serpenteiam as colinas desta terra maravilhosa!

    Responder

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