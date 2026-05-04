Atletas, temos 3 vouchers para a Meia Maratona do Douro Vinhateiro!
"A Mais Bela Corrida do Mundo" está marcada para o próximo dia 24 de maio e, para que não fique de fora, temos três vouchers para oferecer.
A Meia Maratona do Douro Vinhateiro é uma das provas de corrida mais emblemáticas e deslumbrantes de Portugal, realizada na região do Alto Douro Vinhateiro, classificada como Património Mundial da UNESCO.
O percurso de 21 km atravessa uma paisagem única, marcada pelos socalcos cobertos de vinhas que descem em cascata até às margens do rio Douro, criando um cenário que transforma esta prova numa experiência muito além do simples desafio atlético.
O caminho percorre aldeias e quintas históricas da região, dando aos participantes a oportunidade de correr por estradas e caminhos rurais que serpenteiam entre as vinhas, com vistas panorâmicas sobre o rio e as encostas xistosas.
O ambiente é marcado pela tranquilidade e autenticidade do mundo rural, tornando cada quilómetro numa verdadeira celebração da identidade cultural e paisagística do norte de Portugal.
Ganhe um dos 3 vouchers para a Meia Maratona do Douro Vinhateiro!
O Pplware tem para oferecer 3 inscrições para a Meia Maratona do Douro Vinhateiro 2026. Para se habilitar a ganhar uma delas, tem apenas de comentar o artigo com a resposta à seguinte pergunta:
Com quem vai correr a Meia Maratona do Douro Vinhateiro?
- O passatempo termina no dia 10 de maio às 23h59.
- Os vouchers estarão disponíveis até 22/05/2026.
- Os 3 vencedores serão selecionados de forma aleatória e terão de ter nome (primeiro e último) e e-mail válidos. Posteriormente, serão contactados, via e-mail, pela equipa do Pplware, com a atribuição do respetivo voucher de inscrição.
Vou correr a Meia Maratona do Douro Vinhateiro com quem alinhar comigo na ^Mais Bela Corrida do Mundo^
Vou correr a meia maratona acompanhado com os melhores atletas de Portugal.
TRI-CAMPEÃ MUNDIAL AURORA CUNHA
Vou correr com um grande amigo, vamos testar esta track pela primeira vez!
Vou correr a Meia Maratona do Douro Vinhateiro com os melhores atletas do mundo.
Com 1 amigo
Sozinho
Com uma amiga
Com namorado
Vou correr acompanhando pelo elixir da juventude, o vinho, o qual fez com que estas gentes Durienses, moldassem esta icónica paisagem.
Claro que vai ser com uma grande corredora que é a minha namorada 🙂
Vou correr acompanhado pelas águas do Douro, que serpenteiam as colinas desta terra maravilhosa!