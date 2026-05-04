Atletas, temos 3 vouchers para a Meia Maratona do Douro Vinhateiro!

"A Mais Bela Corrida do Mundo" está marcada para o próximo dia 24 de maio e, para que não fique de fora, temos três vouchers para oferecer.

A Meia Maratona do Douro Vinhateiro é uma das provas de corrida mais emblemáticas e deslumbrantes de Portugal, realizada na região do Alto Douro Vinhateiro, classificada como Património Mundial da UNESCO.

O percurso de 21 km atravessa uma paisagem única, marcada pelos socalcos cobertos de vinhas que descem em cascata até às margens do rio Douro, criando um cenário que transforma esta prova numa experiência muito além do simples desafio atlético.

O caminho percorre aldeias e quintas históricas da região, dando aos participantes a oportunidade de correr por estradas e caminhos rurais que serpenteiam entre as vinhas, com vistas panorâmicas sobre o rio e as encostas xistosas.

O ambiente é marcado pela tranquilidade e autenticidade do mundo rural, tornando cada quilómetro numa verdadeira celebração da identidade cultural e paisagística do norte de Portugal.

Ganhe um dos 3 vouchers para a Meia Maratona do Douro Vinhateiro!