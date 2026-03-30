Atletas, temos 11 vouchers para a Maratona da Europa, em Aveiro!

A menos de um mês da Maratona da Europa, temos 11 vouchers para oferecer àqueles que querem fazer parte da icónica corrida. Teste a sua sorte e habilite-se a ganhar um deles!

É em Aveiro, descrito como um "tesouro escondido", que a Maratona da Europa procura, desde 2019, cruzar o desporto com a beleza natural e cultural da região.

Hoje em dia, é reconhecida como uma das 100 melhores maratonas do mundo, ocupando a 95.ª posição no ranking oficial da World Atheletes.

O percurso, plano e rápido, certificado internacionalmente, tornou-se um dos favoritos entre quem procura bater recordes ou simplesmente viver uma experiência única. Além disso, a prova permite a cada atleta pontuar para o ranking mundial, abrindo-lhes a porta a novas conquistas além-fronteiras.

Este ano, por forma a garantir que todos os atletas, em todas as distâncias, vivam uma experiência de excelência absoluta, a Maratona da Europa introduz o Desafio dos Canais, que procurará dar resposta ao crescimento "verdadeiramente excecional" da prova dos 10 km.

Desafio dos Canais 10K + 21K Sábado, 8h00: 10k pelos canais de Aveiro

Domingo, 8h00: 21k pelos Canais, Ria e costa de Ílhavo

Resultado: Duas medalhas + Medalha Desafio dos Canais + Duas t-shirts

Diploma especial 10K + 42K Sábado, 8h00: 10k pelos canais de Aveiro

Domingo, 8h00: 42k pela experiência completa

Resultado: Duas medalhas + Medalha Desafio dos Canais + Duas t-shirts

Diploma especial Recompensas exclusivas do Desafio dos Canais Três medalhas: uma com design exclusivo para o Desafio dos Canais;

Duas t-shirts incríveis: para usar e guardar;

Diploma especial: para partilhar com o mundo digital;

Estatuto único: membro exclusivo do "Clube dos Canais".

Ganhe um dos 11 vouchers para a "Maratona das Mil Emoções"!