Atletas, temos 11 vouchers para a Maratona da Europa, em Aveiro!
A menos de um mês da Maratona da Europa, temos 11 vouchers para oferecer àqueles que querem fazer parte da icónica corrida. Teste a sua sorte e habilite-se a ganhar um deles!
É em Aveiro, descrito como um "tesouro escondido", que a Maratona da Europa procura, desde 2019, cruzar o desporto com a beleza natural e cultural da região.
Hoje em dia, é reconhecida como uma das 100 melhores maratonas do mundo, ocupando a 95.ª posição no ranking oficial da World Atheletes.
O percurso, plano e rápido, certificado internacionalmente, tornou-se um dos favoritos entre quem procura bater recordes ou simplesmente viver uma experiência única. Além disso, a prova permite a cada atleta pontuar para o ranking mundial, abrindo-lhes a porta a novas conquistas além-fronteiras.
Este ano, por forma a garantir que todos os atletas, em todas as distâncias, vivam uma experiência de excelência absoluta, a Maratona da Europa introduz o Desafio dos Canais, que procurará dar resposta ao crescimento "verdadeiramente excecional" da prova dos 10 km.
Desafio dos Canais
10K + 21K
- Sábado, 8h00: 10k pelos canais de Aveiro
- Domingo, 8h00: 21k pelos Canais, Ria e costa de Ílhavo
- Resultado: Duas medalhas + Medalha Desafio dos Canais + Duas t-shirts
- Diploma especial
10K + 42K
- Sábado, 8h00: 10k pelos canais de Aveiro
- Domingo, 8h00: 42k pela experiência completa
- Resultado: Duas medalhas + Medalha Desafio dos Canais + Duas t-shirts
- Diploma especial
Recompensas exclusivas do Desafio dos Canais
- Três medalhas: uma com design exclusivo para o Desafio dos Canais;
- Duas t-shirts incríveis: para usar e guardar;
- Diploma especial: para partilhar com o mundo digital;
- Estatuto único: membro exclusivo do "Clube dos Canais".
Ganhe um dos 11 vouchers para a "Maratona das Mil Emoções"!
Para se habilitar a ganhar um dos 11 vouchers, responda à seguinte questão, na caixa de comentários:
Qual é o seu grande objetivo para esta maratona?
- Os vouchers poderão ser utilizados nas distâncias de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km, integradas no evento Maratona da Europa Aveiro, a realizar-se nos dias 25 e 26 de abril de 2026.
- Os vouchers estarão disponíveis para utilização até 17/04/2026, através deste link.
- O passatempo termina no dia 5 de abril às 23h59.
- Os 11 vencedores serão selecionados de forma aleatória e terão de ter nome (primeiro e último) e e-mail válidos. Posteriormente, serão contactados, via e-mail, pela equipa do Pplware, com a atribuição do respetivo voucher de inscrição.
O meu objetivo será bater o meu recorde pessoal na prova da cidade que me viu nascer.
Maratona? Fica para os rijos
Eu vou aos 10K… e aí é sempre a abrir! Vamos a isso, Aveiro
Percorrer e desfrutar da beleza da cidade de Aveiro e dos seus canais, e ainda trazer a medalha para casa