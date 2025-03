Atletas, temos 10 vouchers para a Meia Maratona de Gaia!

O ano está só a começar, mas tem aqui uma oportunidade para riscar uma Meia Maratona da sua lista de objetivos. Junte-se a outros corajosos, no dia 23 de março, e participe na Meia Maratona de Gaia: temos 10 vouchers para aguçar a motivação!

A Meia Maratona de Gaia - Corrida do Atlântico promete marcar a diferença no mundo das corridas de rua em Portugal.

Realizar-se-á no próximo dia 23 de março, na cidade de Vila Nova de Gaia, e reúne as condições para se tornar uma das melhores do mundo na distância, entre um percurso muito rápido e um cenário fascinante.

A Meia Maratona de Gaia pretende afirmar-se como um dos projetos de grande referência no panorama do desporto nacional, demonstrando toda a dinâmica social existente no concelho de Vila Nova de Gaia e proporcionando uma experiência desportiva ímpar num cenário idílico ao longo da marginal das Praias de Gaia.

Posicionada como a Corrida do Atlântico, este evento, no qual poderá participar, pretende igualmente ser uma ferramenta de internacionalização territorial e um espaço de encontro de culturas de todo o mundo.

Ganhe um dos 10 vouchers que temos para a Meia Maratona de Gaia!