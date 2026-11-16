Atletas, temos 10 vouchers para a Maratona do Algarve!
A maratona de dezembro do sul da Europa tem partida e chegada na Marina de Vilamoura, e convida os atletas a correrem ao sol quando grande parte da Europa já corre no frio. Temos 10 vouchers para oferecer!
O calendário nacional de corridas ganha um novo nome com a Maratona do Algarve, marcada para o dia 6 de dezembro, com partida e chegada na Marina de Vilamoura, no concelho de Loulé. Para assinalar a estreia, temos 10 vouchers para oferecer aos nossos leitores. A organização está a cargo da GlobalSport e o evento conta com o apoio de entidades como a Visit Algarve, a Câmara Municipal de Loulé e a Vilamoura World, além de ter a TVI como televisão oficial.
Maratona, meia maratona e caminhada solidária
A prova tem quatro distâncias, pensadas para diferentes níveis de preparação: a maratona de 42K, a meia maratona de 21K, a mini maratona de 10K e uma caminhada solidária de 5K. As três provas de corrida são homologadas pela Federação Portuguesa de Atletismo e pela World Athletics.
O percurso desenrola-se junto ao mar, e a organização optou por divulgar o desnível acumulado de cada distância para que os atletas possam planear a preparação com dados concretos, considerando altitude zero na partida e na chegada:
- 252 metros de acumulado positivo na maratona;
- 111 metros na meia maratona;
- 48 metros nos 10K.
Ganhe um dos 10 vouchers para a Maratona do Algarve!
Para se habilitar a ganhar um dos 10 vouchers, responda à seguinte questão, na caixa de comentários:
Em que prova planeia participar: maratona, meia maratona, mini maratona, caminhada solidária?
Informação sobre o passatempo:
- Os vouchers poderão ser utilizados nas distâncias de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km, integradas no evento Maratona do Algarve, a realizar-se no dia 6 de dezembro de 2026.
- Os vouchers estarão disponíveis para utilização até 03/12/2026, através deste link.
- O passatempo termina no dia 20 de novembro às 23h59.
- Os 10 vencedores serão selecionados de forma aleatória e terão de ter nome (primeiro e último) e e-mail válidos. Posteriormente, serão contactados, via e-mail, pela equipa do Pplware, com a atribuição do respetivo voucher de inscrição.
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