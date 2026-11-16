Atletas, temos 10 vouchers para a Maratona do Algarve!

A maratona de dezembro do sul da Europa tem partida e chegada na Marina de Vilamoura, e convida os atletas a correrem ao sol quando grande parte da Europa já corre no frio. Temos 10 vouchers para oferecer!

O calendário nacional de corridas ganha um novo nome com a Maratona do Algarve, marcada para o dia 6 de dezembro, com partida e chegada na Marina de Vilamoura, no concelho de Loulé. Para assinalar a estreia, temos 10 vouchers para oferecer aos nossos leitores. A organização está a cargo da GlobalSport e o evento conta com o apoio de entidades como a Visit Algarve, a Câmara Municipal de Loulé e a Vilamoura World, além de ter a TVI como televisão oficial.

Maratona, meia maratona e caminhada solidária

A prova tem quatro distâncias, pensadas para diferentes níveis de preparação: a maratona de 42K, a meia maratona de 21K, a mini maratona de 10K e uma caminhada solidária de 5K. As três provas de corrida são homologadas pela Federação Portuguesa de Atletismo e pela World Athletics.

O percurso desenrola-se junto ao mar, e a organização optou por divulgar o desnível acumulado de cada distância para que os atletas possam planear a preparação com dados concretos, considerando altitude zero na partida e na chegada:

252 metros de acumulado positivo na maratona;

111 metros na meia maratona;

48 metros nos 10K.

Ganhe um dos 10 vouchers para a Maratona do Algarve!

Para se habilitar a ganhar um dos 10 vouchers, responda à seguinte questão, na caixa de comentários:

Em que prova planeia participar: maratona, meia maratona, mini maratona, caminhada solidária?

Informação sobre o passatempo: