Escolhas Tecnológicas 2020 – Queremos saber a sua opinião!

O ano de 2021 foi repleto de desafios para todas as áreas da economia e para todas as pessoas. O mundo da tecnologia não parou e foram muitos os gadgets e os serviços que se destacaram ao longo deste ano.

À semelhança de anos anteriores, nós já temos as nossas escolhas, mas antes, queremos saber as suas. Para si, quais foram as tecnologias que marcaram o ano de 2021?

Queremos saber quais as tecnologias e serviços que, para si, marcaram o ano de 2021. Assim, convidamo-lo a responder ao nosso questionário. Os resultados serão divulgados, em breve, no Pplware.

As escolhas não terão que incidir em produtos ou serviços lançados em 2020, nem precisam de ser os gadgets com melhor desempenho do mercado. As escolhas tecnológicas deverão incidir sobre aquelas que tenham marcado o ano de forma positiva nas mais variadas áreas. Nós deixamos algumas sugestões, mas tem liberdade para estender a lista com as suas próprias escolhas.