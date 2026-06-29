Temperaturas vão subir! Quais os 7 distritos portugueses que atingem os 40 ºC?
Os termómetros vão continuar a subir nos próximos dias e o calor mais intenso deverá fazer-se sentir sobretudo no interior do país. Saiba quais os 7 distritos portugueses que vão atingir os 40ºC.
Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), sete distritos portugueses deverão atingir ou ultrapassar os 40 ºC durante este episódio de tempo quente.
Os 7 distritos com temperaturas acima dos 40 ºC
Os distritos com máximas previstas de 40 ºC ou mais são:
- Beja
- Évora
- Portalegre
- Santarém
- Castelo Branco
- Vila Real
- Bragança
As temperaturas mais elevadas deverão registar-se entre o final de junho e os primeiros dias de julho, com o IPMA a admitir máximas que podem chegar aos 43 ºC em zonas do Vale do Tejo e do interior do Alentejo. Além das máximas elevadas, prevêem-se também noites tropicais, com temperaturas mínimas acima dos 20 ºC em muitas regiões do interior.
#Tempo: De 29/06 a 5/07 prevemos subida significativa da temperatura a partir de 4ª, 01/7, com valores superiores a 40°C no Ribatejo e interior Alentejano. Noites tropicais em grande parte do território (>20°C). Provável nova onda de calor no Continente👉 https://t.co/E1IeLN4HnY pic.twitter.com/WHxIqZV6CZ
— IPMA (@ipma_pt) June 26, 2026
Perante este cenário, o IPMA já colocou vários distritos sob aviso amarelo por tempo quente, alertando que o nível de aviso poderá ser agravado caso as previsões se confirmem. Entre as principais recomendações estão:
- Evitar a exposição solar nas horas de maior calor.
- Reforçar a hidratação.
- Proteger crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas.
- Evitar esforço físico intenso durante a tarde.