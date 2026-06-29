Temperaturas vão subir! Quais os 7 distritos portugueses que atingem os 40 ºC?

Os termómetros vão continuar a subir nos próximos dias e o calor mais intenso deverá fazer-se sentir sobretudo no interior do país. Saiba quais os 7 distritos portugueses que vão atingir os 40ºC.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), sete distritos portugueses deverão atingir ou ultrapassar os 40 ºC durante este episódio de tempo quente.

Os 7 distritos com temperaturas acima dos 40 ºC

Os distritos com máximas previstas de 40 ºC ou mais são:

Beja

Évora

Portalegre

Santarém

Castelo Branco

Vila Real

Bragança

As temperaturas mais elevadas deverão registar-se entre o final de junho e os primeiros dias de julho, com o IPMA a admitir máximas que podem chegar aos 43 ºC em zonas do Vale do Tejo e do interior do Alentejo. Além das máximas elevadas, prevêem-se também noites tropicais, com temperaturas mínimas acima dos 20 ºC em muitas regiões do interior.

Perante este cenário, o IPMA já colocou vários distritos sob aviso amarelo por tempo quente, alertando que o nível de aviso poderá ser agravado caso as previsões se confirmem. Entre as principais recomendações estão: