Sabe de onde vem a energia que está a consumir na sua casa?

Num dia caótico, estranho e ainda por explicar, os portugueses, assim como os espanhóis (além de outros, mas poucos), ficaram literalmente às escuras. Afinal, a culpa do apagão é de Espanha... mas, afinal, de onde vem a energia que os portugueses consomem?

Ontem, algumas perguntas ficaram sem resposta, ou, pelo menos, com uma resposta que fosse cabal, que nos deixasse devidamente esclarecido. Por que razão dependemos nós da energia vinda de Espanha?

A resposta dada pelo governo vai de encontro à lei da oferta, está mais barata em Espanha do que a nossa produção, então compra-se a Espanha. No entanto, Portugal não tem falta de energia derivada da sua produção hídrica, térmica, solar ou eólica.

Origem da produção da energia que abastece a casa das portuguesas

De forma a informar os consumidores sobre a origem da eletricidade que consome, ou melhor dizendo, quais as fontes energéticas utilizadas na sua produção, foi criado, há uns anos, um sistema de rotulagem para a eletricidade.

À semelhança do rótulo de um produto que compra no supermercado, a fatura da eletricidade, bem como a informação online das entidades envolvidas, passaram a disponibilizar informações sobre as fontes de energia associadas ao seu consumo e os impactos ambientais daí resultantes.

Em síntese, cada empresa fornecedora deve informar o seu cliente sobre:

A origem da energia consumida (carvão, gás natural, hídrica, eólica, etc.);

Os impactos ambientais associados ao consumo, designadamente as emissões de dióxido de carbono (CO2) e produção de resíduos radioativos de alta atividade.

Assim, se consultar a sua fatura deverá ver a informação sobre quais as fonte da sua energia que consumiu.

Electricity Map

De forma muito mais global, existem serviços que nos oferecem informação detalhada.

Assim, recorrendo ao serviço interativo Electricity Map, que nos dá informação tempo real, temos informação rica em pormenor.

Dentro, qualquer pessoa poderá informar-se sobre quais as fontes de energia usadas para a produção de eletricidade nos mais diversos países, incluindo Portugal. O site informa-nos também sobre a intensidade de carbono, assim quanto produzimos de energias renováveis.

Este serviço fornece ainda um vasto leque de dados sobre a produção elétrica de cada país. Desta forma, facilmente percebemos o estado do mundo, no que toca a eletrificação a vida das pessoas.

Electricity Map