Projeto de energia renovável e hidrogénio verde vai fixar Djibuti no mapa energético

Ultimamente, temos conhecido várias metas que têm como meio as fontes de energia, teoricamente, menos poluentes. Agora, sabe-se que o estado de Djibuti está prestes a receber um projeto colossal de energia renovável e hidrogénio verde.

A chegada deste projeto vai, se correr como planeado, revolucionar a economia do país.

As energias renováveis e o hidrogénio verde são alternativas cada vez mais consideradas, numa tendência que se prevê crescente. Além de serem opções viáveis em países com largo gasto energético, também estão a ser alternativas noutros locais do globo.

Por exemplo, o projeto do qual lhe vamos falar hoje será desenvolvido no estado africano de Djibuti e, caso seja um sucesso, vai revolucionar a economia do país. Isto, porque criará um número significativo de empregos qualificados na sua instalação e manutenção, e gerará receitas consideráveis como resultado da exportação de energia sem emissões.

Além disso, o projeto procura contribuir para as ambições do país de conseguir um abastecimento energético mais limpo e barato para alimentar a sua produção local com energia de baixo custo.

A CWP Global assinou um acordo com o governo da República do Djibuti para criar um centro de hidrogénio verde e de energia renovável. Com a criação do primeiro, a empresa especializada no desenvolvimento de instalações de energia renovável diz que será capaz de assegurar o acesso à água doce às comunidades locais, permitindo o crescimento agrícola e potencializando as exportações de hidrogénio verde e dos seus derivados.

A COP27 mostrou que a dinâmica está a crescer rapidamente em África para a procura de energias renováveis e combustíveis verdes em grande escala. Pretendemos utilizar a nossa experiência para avançar rápida e colaborativamente no desenvolvimento deste projeto no Djibuti, um país abençoado com recursos naturais excecionais e uma localização altamente estratégica.

Explicou o CEO da CWP Global, Alex Hewitt.

Uma vez que o projeto implica que o país tenha uma infraestrutura portuária capaz de responder aos novos desafios, o governo já informou que essas instalações estão garantidas e que estão já em fase de conclusão. Mais do que isso, disse que irá acelerar outros planos que estão em curso.

