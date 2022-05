Para Elon Musk, o maior rival da Tesla não é uma fabricante de elétricos

Sendo a Tesla uma fabricante de carros, seria de esperar que a sua maior rival fosse igualmente uma empresa dedicada ao desenvolvimento e produção de veículos. No entanto, Elon Musk revelou que não é bem assim.

A opinião do CEO foi dada, como sempre, através do Twitter.

Antes de ser uma empresa de carros elétricos, uma das mais significativas do mercado, a Tesla é uma empresa de hardware e de software. Aliás, são as valências neste segmento que garantem o sucesso que tem vivido. De tal forma que a sua chegada mexeu com o mercado – com modelos irreverentes que provaram que um carro elétrico pode coexistir com um design apelativo -, e acelerou a mobilidade elétrica que está a ser amplamente adotada por outras fabricantes.

Por ser uma das gigantes do mercado dos elétricos, seria de esperar que os seus principais concorrentes fossem outras fabricantes que tentam penetrar este que é o campo da Tesla. No entanto, Elon Musk já revelou que o seu principal rival é bem maior do que uma fabricante de carros.

Petrolífera é a maior rival da Tesla

Procurar acelerar a transição para a utilização de energias renováveis não se limita apenas à eletrificação da oferta. Por isso, a maior rival da Tesla é, para Elon Musk, a Aramco, uma das maiores petrolíferas do mundo, com sede na Arábia Saudita. Além disso, é também uma das maiores do mundo em termos de capitalização de mercado e possui 69% da SABIC, uma das principais fabricantes de produtos químicos, fertilizantes, plásticos e metais do mundo.

Na opinião do CEO da Tesla – dada, como sempre, através do Twitter -, assim que a fabricante de elétricos ultrapassar a Aramco na bolsa, “saberemos que o futuro será bom para a Terra”. Além da Aramco, que se tornou recentemente na empresa mais valiosa, a Tesla deverá ultrapassar outras petrolíferas, revelando um amadurecimento do mercado de consumo relativamente às energias renováveis.

Atualmente, e apesar dos valores oscilarem de forma recorrente e inesperada, a Aramco possui uma capitalização de 2,4 biliões de dólares. Por sua vez, a Tesla fixa-se nos 786 mil milhões de dólares. Tendo em conta estes dados, o caminho para o “futuro bom” da Terra prevê-se longo.

Leia também: