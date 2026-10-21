ONU admite o inevitável: Terra vai ultrapassar os 1,5 °C. Parece pouco, mas o que significa?

O novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP) admite que o aquecimento global vai ultrapassar 1,5 °C, mas defende que cortes rápidos de emissões ainda podem limitar o excesso e fazer a temperatura regressar a esse valor até 2100.

O UNEP divulgou, esta quarta-feira, o relatório “Emissions Gap Report 2026: The Point of Return”, publicado a poucas semanas da COP31, que se realiza em novembro em Antalya, na Turquia. Ao contrário das edições anteriores, que avaliavam a distância entre as promessas dos países e o que seria necessário para cumprir a meta de 1,5 °C fixada no Acordo de Paris, esta analisa cenários de overshoot (em português, excesso). Ou seja, de quanto e durante quanto tempo a temperatura média global poderá ficar acima desse limite antes de voltar a descer. Esta é a primeira vez que os autores descrevem a ultrapassagem como iminente e inevitável.

O cenário de menor excesso possível

O relatório apresenta como melhor hipótese um cenário em que o pico de aquecimento, por volta de meados do século, fica entre 1,7 e 1,8 °C, com regresso a 1,5 °C ou menos até 2100. Para o concretizar, as emissões teriam de diminuir 18% até 2030, 45% até 2035 e 69% até 2040, sempre em relação aos níveis de 2025. Este caminho depende de uma expansão significativa das tecnologias de remoção de carbono, que ainda não foram demonstradas a essa escala.

No plano energético, o UNEP indica que a quota do carvão, do petróleo e do gás no fornecimento total de energia teria de sofrer reduções relativas de pelo menos 55%, 15% e 5%, respetivamente, em 2035 face a 2025, e de pelo menos 75%, 30% e 35% em 2040. O documento recomenda ainda acelerar a aplicação das metas do primeiro Balanço Global do Acordo de Paris, entre as quais:

Triplicar a capacidade de energias renováveis e duplicar o ritmo anual de melhoria da eficiência energética até 2030;

Afastar os sistemas energéticos dos combustíveis fósseis;

Reduzir as emissões que não são de CO2;

Travar e reverter a desflorestação e a degradação das florestas.

Conforme citado pela UN News, o segundo Balanço Global, que arranca na COP31, poderá servir para estender as metas quantificadas a 2035 e 2040.

O que as políticas atuais prometem

Os números das políticas em vigor ficam bastante aquém do necessário, uma vez que, se os países se limitarem a manter as políticas atuais, o aquecimento poderá atingir cerca de 2,8 °C.

Mesmo que todos os planos climáticos nacionais (em inglês, NDC) sejam cumpridos e os esforços semelhantes continuem, o aquecimento deverá ficar em cerca de 2,6 °C, valor associado a cortes de apenas 5 a 8% até 2030 e de 11 a 15% até 2035. Se, além disso, os países com promessas de neutralidade carbónica as cumprirem na totalidade, o pico desce para cerca de 2,1 °C.

Estas projeções são piores do que as do ano passado, o que o relatório atribui à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e a revisões das estimativas de emissões históricas. Além disso, as NDC entregues desde o relatório anterior praticamente não alteraram o panorama. Ainda assim, há sinais positivos, uma vez que, desde 2015:

As renováveis cresceram de forma expressiva;

O consumo de carvão e petróleo aumentou menos do que o previsto;

As políticas climáticas já reduziram emissões em vários locais.

O custo de cada fração de grau

O relatório sublinha que cada fração adicional de grau acima de 1,5 °C aumenta os riscos de alterações irreversíveis, nomeadamente nas camadas de gelo, no carbono armazenado no permafrost, na circulação oceânica e nos recifes de coral. O texto avisa também que, sem ação urgente, o cenário de menor excesso perderá rapidamente viabilidade, uma vez que cada cinco anos de emissões de CO2 aos níveis atuais empurram o pico de aquecimento em cerca de 0,1 °C.

Citado pela CNN, o climatologista Michael Mann, da Universidade da Pensilvânia, que não participou na sua elaboração, afirmou que esses 0,1 °C adicionais reduzem de forma permanente o PIB mundial em cerca de 1,2% e empurram mais 140 milhões de pessoas para climas perigosamente quentes.

Por sua vez, Kate Marvel, do Project Drawdown, considera que ultrapassar 1,5 °C não representa o fim da linha e que o que importa é a quantidade de gases com efeito de estufa emitida, e não um valor de temperatura em particular.