O programa espacial russo aposta muito na família de foguetões Angara, em desenvolvimento há mais de 20 anos. Um novo teste aconteceu no passado dia 27 de dezembro, com o voo do Angara. É precisamente este foguetão que agora se revela um problema.

O Angara 5 falhou e está agora descontrolado e rumo à Terra. O pior é que não parece ser possível calcular nem quando e nem onde este foguetão vai cair. Há algumas possibilidades já avançadas, mas ainda nenhuma certeza.

Foi no passado dia 27 de dezembro que o mais recente teste com foguetão Angara foi realizado. Este pretendia avaliar o estágio de desenvolvimento deste projeto, tendo sido colocado uma carga real, para assim simular as condições finais.

Tendo levantado voo da estação espacial de Plesetsk, a noroeste da Rússia, a 27 de dezembro deveria testar um novo módulo da estrutura, conhecido como o propulsor Persei. Segundo as autoridades russas o lançamento foi um sucesso, mesmo com alguns problemas à mistura.

A verdade é que o primeiro estágio disparou apenas por dois segundos, já perto do seu destino final, antes de se desligar por completo. Isso deixou o Angara 5 sem propulsão, o que o fez ficar numa órbita baixa. Isso vai resultar numa perda de velocidade, o que o fará cair.

As previsões iniciais apontavam para que a reentrada fosse realizada à 17:44, tendo sido depois alterada. A mais recente previsão apontava para as 20:17 (hora de Lisboa) e a acontecer sobre o Mar Cáspio, entre a Europa e a Ásia.

A boa notícia é que essa reentrada deve destruir a maior parte do foguete Angara 5. Devido ao peso do foguete, que rondará as quatro toneladas, parte podem atingir a terra. Por norma, são as partes reforçadas, como os depósitos de combustível, a resistirem.

Esta não é uma situação nova e já recentemente o foguetão chinês Longa Marcha 5B causou alguma tensão e muita especulação. Neste caso acabou pode cair no Oceano Índico, sem causar nenhum problema.