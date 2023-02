Novo mapa europeu das substâncias químicas “eternas” mostra contaminação em Portugal

Um consórcio de investigação e jornalismo divulgou um novo mapa que mostra a prevalência de substâncias químicas conhecidas como "eternas", na Europa e em todo o Reino Unido. A informação revela que, em Portugal, existem nove pontos de contaminação.

Um enorme projeto de mapeamento revelou que, conforme avançado pelo The Guardian, "poluentes conhecidos como produtos químicos eternos, que não se decompõem no ambiente, acumulam-se no corpo e podem ser tóxicos, foram encontrados em níveis elevados em milhares de locais em todo o Reino Unido e na Europa".

Esses produtos químicos "eternos" são formalmente apelidados de perfluoroalquiladas (PFAS) e nada mais são do que uma família de cerca de 10.000 substâncias químicas, muito apreciadas pelas suas propriedades antiaderentes e detergentes. Ora, uma vez que não se decompõem, mas, ainda assim, são utilizadas numa vasta gama de produtos, têm deixado um rasto de contaminação na água, nos solos e nos sedimentos de cerca de 17.000 locais, pela Europa e pelo Reino Unido. Destes, as PFAS foram detetadas em concentrações de mais de 1.000 nanogramas por litro de água (n/l) em cerca de 640 locais, e acima de 10.000 ng/l em 300 locais.

Este tipo de concentrações suscitam-me preocupações. Há o risco de o gado ter acesso a essas águas e [então, as PFAS estão] na teia alimentar humana.

Explicou Crispin Halsall, químico ambiental da Lancaster University, acrescentando que também há riscos a envolver as pessoas que têm "a vida selvagem como fonte alimentar, como a pesca e as aves selvagens", e que a presença de PFAS nas águas subterrâneas "é um grande problema", se essas forem captadas para a agricultura ou para servirem de fonte de água.

Conforme destacado pelo Público, há duas PFAS que têm estado particularmente ligadas a vários problemas de saúde. Por um lado, a PFOA, que está associada ao cancro renal e testicular, doença da tiroide, colite ulcerativa, colesterol elevado e hipertensão induzida pela gravidez; por outro, a PFOS, especificamente ligada a doenças reprodutivas, do desenvolvimento, do fígado, dos rins e da tiroide.

De acordo com o mapa avançado pelo The Guardian, Portugal alberga nove pontos com uma contaminação igual ou superior a 10 n/l:

Bravães (Ponte da Barca, 190 ng/l);

Praia Pontilhão da Valeta (Arcos de Valdevez, 160 ng/l); ​

Penide/Areias de Vilar (Barcelos, 350 ng/l);

Albufeira de Crestuma-Lever (Vila Nova de Gaia, 460 ng/l);

Montemor-o-Velho (240 ng/l);

Muge (Salvaterra de Magos, 3200 ng/l);

Ribeira Vale do Morto (Elvas; 10 ng/l);

Monte da Vinha (Elvas; 750 ng/l);

Ermidas do Sado (Santiago do Cacém, 450 ng/l).

Na opinião de Ian Cousins, cientista ambiental da Stockholm University, os locais com registos superiores a 1.000 n/kg deveriam ser "urgentemente avaliados", para que o problema possa ser remediado.

Em sítios [altamente] contaminados, as autoridades locais deveriam considerar a possibilidade de testagem, para garantir que os níveis de PFAS são seguros nos produtos locais. Isto ajudaria a determinar se são necessários conselhos de saúde locais e campanhas de publicação para desencorajar o consumo regular de peixes selvagens, mariscos, ovos [produzidos por galinhas criadas] ao ar livre...

Segundo o Público, o consórcio de investigação e jornalismo que desenvolveu o mapa envolve as seguintes organizações e meios de comunicação: Watershed Investigations, Le Monde (França), NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung (Alemanha), RADAR Magazine e Le Scienze (Itália), The Investigative Desk e NRC (Holanda), Journalismfund.eu e Investigative Journalism for Europe.