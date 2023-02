Metade das casas da Grã-Bretanha já está ligada à rede de contadores inteligentes

A Data Communications Company confirmou que, agora, a Grã-Bretanha tem 15 milhões de casas ligadas à rede de contadores inteligentes, garantindo o fornecimento de dados sobre a utilização de energia, em tempo real.

Em julho do ano passado, os dados apontavam que mais de metade das casas portuguesas já estavam equipadas com contadores inteligentes. Agora, uma notícia muito semelhante surge da Grã-Bretanha, que também já assegurou a ligação de 15 milhões de casas. Desta forma, os cidadãos têm acesso à informação relativa à utilização de energia, em tempo real.

O anúncio foi feito pela Data Communications Company, a empresa responsável pela ligação dos dispositivos em residências e pequenas empresas.

Contadores inteligentes ajudam utilizadores a poupar energia, dinheiro e emissões

As novas adesões aos contadores inteligentes resultam numa rede de quase 25 milhões de dispositivos digitais, em 15 milhões de casas. De acordo com o Business Green, isto significa que tem um maior alcance do que a banda larga de fibra ótica completa, e que há 10 vezes mais casas com contadores inteligentes do que os painéis solares instalados.

Agora, existem 14,5 milhões de contadores inteligentes de segunda geração e 10,3 milhões de dispositivos de primeira geração ligados à rede da Data Communications Company, através dos quais são enviadas, todos os meses, mais de 1,3 mil milhões de mensagens.

Estamos entusiasmados por a rede Data Communications Company atingir agora metade de todas as casas na Grã-Bretanha. Esta plataforma está a ajudar 15 milhões de lares a compreender melhor a sua utilização de energia, ao mesmo tempo que abre também o acesso a novas tarifas inteligentes e incentivos à poupança de energia. Estamos a cumprir o nosso objetivo, que é tornar a Grã-Bretanha mais ligada, para que as pessoas possam viver vidas mais inteligentes e mais ecológicas.

Disse Angus Flett, CEO da Data Communications Company, explicando que a crescente rede de contadores inteligentes estava a ajudar a impulsionar a inovação numa gama de tecnologias e serviços, ao mesmo tempo que encorajava comportamentos energéticos mais eficientes.

De facto, uma das vantagens apontadas pelos adeptos dos contadores inteligentes é a possibilidade de os utilizadores acompanharem a sua utilização de energia, bem como os seus custos, em tempo real. Tendo acesso a essa informação, podem sentir-se encorajados a poupar energia e, consequentemente, em larga escala, a contribuir para a redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Aliás, a Data Communications Company partilhou uma "estimativa oficial conservadora" baseada na poupança média de cada contador da sua rede, e indicou que os contadores inteligentes estão a ajudar a reduzir as emissões de dióxido de carbono de Reino Unido em cerca de 725.000 toneledas por ano.