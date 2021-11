Maior parque eólico desenvolvido pela EDP Renováveis já foi inaugurado

A EDP tem vindo a apostar formar nas energias renováveis. O mais recente projeto foi inaugurado na passada sexta-feira no estado norte-americano de Indiana, e é atualmente considerado o maior parque eólico desenvolvido pela EDP Renováveis.

Este parque eólico tem a capacidade de 302 megawatts e o investimento ultrapassou os 422 milhões de dólares (368,7 milhões de euros).

Parque eólico “Indiana Crossroads Wind Farm”

O parque eólico “Indiana Crossroads Wind Farm”, inaugurado em White County, a cerca de uma hora de carro da cidade de Indianapolis, terá capacidade para produzir 302 megawatts (MW) de eletricidade por ano, o equivalente ao consumo de 80 mil lares locais, segundo a empresa, revela a Lusa.

Este é o maior projeto da EDP Renováveis até à data, com o trabalho de construção e desenvolvimento, como parte de um acordo “build-transfer” com a distribuidora Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO).

Em declarações à agência Lusa, Miguel Stilwell de Andrade, presidente executivo da EDP e EDP Renováveis, considerou que o parque eólico de Indiana é um “bom exemplo” dos investimentos da empresa nos Estados Unidos, “maior mercado individual”.

Até 2025, a empresa pretende construir, nos Estados Unidos, infraestruturas com capacidade de 2 gigawatts por ano, sendo que já no próximo ano estão previstos mais de 1,5 GW. A parceria entre a EDP Renováveis e NIPSCO, empresa de referência no Indiana e Ohio, já resultou em quatro projetos de energias renováveis, com um total de mais de 800 MW, para um equivalente de 200 mil lares.

A construção de parques eólicos pela EDP Renováveis resulta em “benefícios económicos” de dezenas de milhões de dólares para todo o estado de Indiana, com a “criação de empregos”, “pagamentos aos proprietários das terras e governos locais” e trazendo mais gastos da clientela aos negócios locais, sustentam a EDP e NIPSCO.