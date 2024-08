Inédito! Energias renováveis ultrapassam as tradicionais na Europa

A aposta pelos mais diversos países em energias renováveis tem sido significa. Assim, é de esperar resultados interessantes face às energias tradicionais. Pela primeira vez as energias solar e eólica ultrapassaram as tradicionais de energia na União Europeia.

30% da eletricidade consumida foi produzida por painéis solares e turbinas eólicas

De acordo com os dados dos seis primeiros meses do ano de 2024, 30% da eletricidade consumida foi produzida por painéis solares e turbinas eólicas e "apenas" 27% com combustíveis fósseis. Face a tais dados, a organização dinamarquesa Think Tank Europa declarou, pela primeira vez, que a produção de energia por energias renováveis ultrapassou as tradicionais.

Tal cenário deveu-se à necessidade de usar energias alternativas, uma vez que a Guerra na Ucrânia obrigou a cortar na dependência do gás russo.

Energias renováveis são as que são obtidas a partir de recursos naturais que se regeneram naturalmente e são praticamente inesgotáveis, como o sol, o vento, a água e a biomassa.

Ao contrário dos combustíveis fósseis (como o petróleo, o carvão e o gás natural), as fontes de energia renovável não emitem grandes quantidades de gases de efeito estufa quando utilizadas, o que as torna mais sustentáveis e benéficas para o meio ambiente.