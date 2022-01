Gates quer direcionar milhares de milhões de dólares para tecnologias verdes emergentes

O cofundador da Microsoft Bill Gates não fica indiferente a questões como as alterações climáticas e a saúde global. Para contribuir para o abrandamento da primeira, o filantropo possui um fundo que pretende direcionar para as tecnologias emergentes, como a remoção de dióxido de carbono e o hidrogénio verde.

Os primeiros projetos estão a ser desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos da América.

Esta semana, o fundo climático de Bill Gates, Breakthrough Energy, lançou um pedido de propostas para projetos na Europa através do programa Catalyst. Isto, porque Bill Gates está a avançar com planos para direcionar milhares de milhões de dólares para tecnologias verdes emergentes.

O programa Catalyst, lançado no passado mês de junho com o objetivo de oferecer ferramentas para uma economia neutra em carbono através de parcerias público-privadas, revelou ter angariado 1,5 mil milhões de dólares nos últimos seis meses. Além disso, espera angariar 3 mil milhões de dólares até meados do próximo ano.

Fundo climático de Bill Gates pretende servir várias tecnologias

Conforme revelado, o dinheiro do fundo climático servirá para impulsionar quatro tecnologias: combustíveis de hidrogénio verde, combustíveis de aviação sustentáveis, armazenamento de energia e captura de carbono do ar. Aliás, em agosto do ano passado, Bill Gates disse que o Catalyst iria canalizar 1,5 mil milhões de dólares em projetos realizados em parceria com o Department of Energy dos EUA, se o Congresso aprovasse um projeto de lei sobre infraestruturas bipartidárias,

Em novembro, o Presidente dos EUA Joe Biden assinou esse projeto de lei e debloqueou 1,2 biliões de dólares em investimentos: desde promoção de veículos elétricos, modernização de aeroportos, reforma a rede elétrica, garantia de infraestrutura de suporte ao hidrogénio verde e captura de carbono.

Agora, o fundo climático Catalyst de Bill Gates servirá o seu propósito. No entanto, dependerá ainda da promessa que cada projeto tenha associado.

Sentimo-nos muito confiantes de que os EUA têm projetos que representariam mais de mil milhões e meio de dólares de investimento do Catalyst, mas não quero dizer que o farão definitivamente até começarmos a avaliá-los. […] Estes são processos sérios e rigorosos de avaliação de projetos que têm de continuar.

Disse Jonah Goldman, diretor geral do Breakthrough Energy, ao The Verge.

Por fim, os projetos para os quais o fundo climático for direcionado poderão ser também elegíveis para fundos adicionais concedidos pela Comissão Europeia e pelo Banco Europeu de Investimento.

A tecnologia de remoção de dióxido de carbono da atmosfera é um exemplo claro do quão elevado terá de ser o investimento neste tipo de tecnologias emergentes. Isto, porque, neste caso, é um processo em fase embrionário, para o qual ainda é necessária muita investigação e muitos testes.

