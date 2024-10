Esta startup está a produzir asfalto mais limpo. Como?

De nome Modern Hydrogen, uma startup baseada em Seattle, nos Estados Unidos da América, está a produzir asfalto mais limpo, por via da descarbonização do gás natural.

Através de novas tecnologias, a Modern Hydrogen está a conseguir produzir um hidrogénio mais limpo, que, por sua vez, está a criar um subproduto útil: carbono sólido que pode ser utilizado para produzir materiais asfálticos sem petróleo.

Apesar de emitir dióxido de carbono nocivo quando é queimado, o gás natural é um combustível mais limpo do que o petróleo.

Conforme a explicação, os clientes colocam o sistema da Modern Hydrogen, que se parece com uma caixa grande, no local onde normalmente utilizam o gás natural.

Primeiro, o sistema separa o gás em carbono sólido e hidrogénio limpo. Depois, o cliente utiliza esse combustível de hidrogénio sem emissões. Uma parte desse combustível serve, ainda, para alimentar o sistema.

A Modern Hydrogen conduz uma segunda atividade que consiste em vender o carbono que sobra às fabricantes de asfalto. A utilização de carbono, em vez do habitual petróleo, torna o asfalto mais forte, mais barato e mais ecológico.

Há um mercado de 100 mil milhões de dólares por ano que quer comprar carbono dissolvido e colocá-lo no asfalto, o que ajuda toda a economia deste jogo de descarbonização.

Explicou Tony Pan, diretor-executivo da Modern Hydrogen.

Por sua vez, Chris Kroeker, gestor do segmento de desenvolvimento empresarial da NW Natural, disse que "a descarbonização não é gratuita, por isso estamos sempre à procura da forma menos dispendiosa e menos arriscada de a fazer".

Esta tecnologia é provavelmente uma despesa média a baixa, e é isso que estamos a tentar descobrir com ela.

Startup ambiciona ser uma empresa global

Neste momento, a Modern Hydrogen tem sistemas em seis estados americanos e no Canadá. O diretor-executivo da startup diz que está a tentar expandir-se para o Japão, com a globalização nos planos.

Grande parte dos testes da empresa foram realizados em climas mais amenos. No entanto, a Modern Hydrogen está já a trabalhar com a National Grid numa instalação de gás em Long Island, Nova Iorque, no primeiro teste num clima mais frio.

Se correr bem, abrirá a empresa a um leque mais alargado de clientes. Afinal, Nova Iorque produz quase 19 milhões de toneladas de asfalto por ano.