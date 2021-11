ENERTECH – Feira das Tecnologias para a Energia no Sabugal

A ENERTECH – Feira das Tecnologias para a Energia pretende a cada edição dar a conhecer o que de melhor se produz na área das energias, da sustentabilidade ambiental e da inovação tecnológica. Este é um espaço de partilha de conhecimentos, catalisador de negócios e de parcerias estratégicas, mas também um local a pensar em toda a família, com um conjunto diversificado de iniciativas para todas as idades.

A 5.ª edição da ENERTECH realiza-se nos dias 11, 12 e 13 de novembro, no Pavilhão Multiusos ExpoSabugal.

ENERTECH - feira das energias renováveis, tecnologias e eficiência energética

Esta é uma Feira marcadamente tecnológica, direcionada para o setor das energias renováveis, tecnologias e eficiência energética, destacando-se do programa deste ano a conferência ‘Serviços de Ecossistemas e Sustentabilidade’, no dia 11, às 16 horas, a aula de sapiência com o Cientista Carvalho Rodrigues, comissário da ENERTECH, no dia 12, às 10h30, e as conferências ‘Biomassa e Gestão Florestal’, às 10h30, ‘Desafios da Transição Energética’, às 14 horas, e ‘Cadeias Curtas e Mercados Digitais’, às 16 horas.

No decorrer da 5.ª edição da ENERTECH, que abre portas pelas 13 horas do dia 11 de novembro e termina pelas 20 horas do dia 13, haverá ainda demonstrações de equipamentos, workshops de sensibilização ambiental e um espaço de divulgação científica, com possibilidade de promoção de encontros bilaterais.

Em paralelo, durante os três dias da Feira, vai ter lugar um mercado da terra ‘made in Sabugal’, uma montra para exposição e venda de produtos e de artesanato local, assim como um espaço dedicado aos mais novos, momentos musicais, caminhada, entre outras atividades.

