Coloca as caricas no ecoponto amarelo? Saiba que está a reciclar mal

Reciclar parece simples: separar vidro, plástico, papel e metal, e despachar cada coisa para o ecoponto certo. Contudo, há um detalhe que pode estar a escapar-lhe e pode fazer toda a diferença na eficácia da reciclagem: o descarte das caricas.

Na reciclagem, associamos cada material ao respetivo ecoponto. O vidro vai para o verde, enquanto o plástico e o metal seguem para o amarelo, e o papel e cartão são depositados no azul.

No entanto, existem algumas exceções, e as pequenas tampas e caricas são um bom exemplo.

Segundo a Sociedade Ponto Verde, as tampas com cinco centímetros ou menos devem permanecer junto da embalagem a que pertencem.

No caso das garrafas de vidro, isto significa que as caricas devem ser colocadas na garrafa antes de esta ser depositada no ecoponto verde.

Porque é que a carica não vai para o amarelo?

Devido ao tamanho. Uma carica tem dimensões reduzidas e, se for colocada isoladamente no ecoponto amarelo, pode perder-se durante o processo de triagem.

Ao seguir juntamente com a garrafa de vidro, existe a possibilidade de ser recuperada posteriormente no processo de tratamento do vidro e encaminhada para reciclagem.

Assim, mesmo sendo de metal, uma carica pequena deve acompanhar a garrafa de vidro.

Apesar de parecer uma regra de reciclagem contraintuitiva, tem como objetivo aumentar a probabilidade de todos os componentes serem efetivamente recuperados.

E as tampas maiores?

Quando uma tampa tem mais de cinco centímetros de diâmetro, deve ser separada da embalagem. No caso de um frasco de vidro com uma tampa metálica grande, por exemplo, o vidro deve seguir para o ecoponto verde e a tampa metálica para o amarelo.

A dimensão da tampa é um dos principais critérios para perceber se deve acompanhar a embalagem ou seguir separadamente.

Um detalhe que pode fazer diferença

Da próxima vez que abrir uma garrafa de cerveja, água ou sidra em vidro, não é preciso guardar a carica para a colocar no ecoponto amarelo.

Basta voltar a colocá-la na garrafa e depositar a embalagem no ecoponto verde.

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