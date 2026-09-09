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Coloca as caricas no ecoponto amarelo? Saiba que está a reciclar mal

· Planeta 18 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Teo says:
    9 de Setembro de 2026 às 12:10

    Já tiveram todo o tempo do mundo para melhorar os processos de reciclagem, e dinheiro nosso para o efeito não lhe faltou. Já agora, existem tampas com várias cores, não querem também separadas por côr? E o sistema volta? Está-lhes a saber bem? Nunca estive tão perto de voltar a mandar tudo para o mesmo contentor, até porque muito do lixo separado vai para o aterro sanitário quando não há capacidade de armazenamento, ou os veículos de recolha têm que fazer várias viagens e o tempo não chega. Se os portugueses soubessem a pouca vergonha que é este país…

    Responder
    • PorAquiTudoBem says:
      9 de Setembro de 2026 às 13:34

      Tiraste-me as palavras da boca, também nao entendo essa dificuldade em separar as embalagens que vao para o contentor amarelo, ha aqui uma falta de vontade em investir para facilitar a vida a todos.

      Responder
  2. Eu says:
    9 de Setembro de 2026 às 12:14

    Tem anos que eu cumpri e ensinei meus filhos a fazer reciclagem. Depois que eu vi um camião a misturar tudo e a dizer que separavam tudo na central, comecei a fazer o mesmo. Coloco tudo em um único e alguém que trabalhe porque são pagos para isso. E ainda não me deu para colocar tudo no indiferenciado, já estão com sorte.

    Responder
    • cK says:
      9 de Setembro de 2026 às 12:25

      Independentemente do que se faz posteriormente, cada um deve reciclar o mais possível. Se todos cumprirmos a nossa parte é bem mais fácil. Para além disso ficamos de consciência tranquila, que é o mais importante….

      Responder
    • pedrodream says:
      9 de Setembro de 2026 às 12:37

      Nope…
      (SE) O camião recolhe metal, plástico e papel, porque assim o sistema de separação, manual ou automatizada no destino, o permite.

      Ou seja, é separado – tudo separado – .
      Tudo menos o vidro.
      O vidro “arruína” qualquer carga de resíduos se não for separado.
      A nossa separação em casa, é uma questão de educação ambiental.
      Não custa nada.
      É só fazer isso.
      Tal e qual como acontece no resto da Europa.

      Os problemas ambientais que geram lixo nas ruas (no chão, colchões, sofás, etc), é SÓ por culpa das pessoas. SÓ.
      Aliás, pelo nosso país, aplica-se, infelizmente, a velha frase:

      “TRISTE POVO QUE DEITAS LIXO PARA O CHÃO”

      Responder
    • Max says:
      9 de Setembro de 2026 às 12:43

      Tu viu uma coisa esquisita. Eu o que tenho visto é a recolha por cor do ecoponto. Não estaria a falhar a recolha de camiões por ecoponto e só funcionava a recolha de lixo comum/misturado?

      Responder
    • Pedro António says:
      9 de Setembro de 2026 às 13:03

      Desculpe, isso é um mito urbano! Agora todos viram!!

      Responder
    • Sergio J says:
      9 de Setembro de 2026 às 13:48

      Mesmo que tenhas visto a juntar tudo no camião, o lixo fica em aglomerados e torna-se relativamente fácil fazer essa triagem.
      Isso é só uma desculpa para não querer fazer triagem

      Responder
  3. KidsGraça says:
    9 de Setembro de 2026 às 12:33

    Já vi vário vídeos sobre reciclagem, e em muitos casos são usados ímanes para ajudar na separação dos materiais. Não pode o mesmo ser usado nestes casos?

    Já agora, se eu acumular uma grade de cervejas para reciclar, não vou juntar as respetivas tampas uma a uma às mesmas, posso simplesmente “despejá-las” todas diretamente no ecoponto verde. Certo?

    Responder
  4. PGomes says:
    9 de Setembro de 2026 às 12:35

    Nós a separar tampas de caricas, entretanto 1.4 mil milhões de indianos a atirar todo o lixo para os rios, indo parar ao mar e a poluir o planeta inteiro.
    A diferença entre países desenvolvidos e sub-desenvolvidos ainda é enorme.

    Responder
  5. MACnista says:
    9 de Setembro de 2026 às 12:35

    Qualquer dia até vamos ter que separar as garrafinhas por cor, lavadinhas e sem rótulos!!!

    Responder
  6. Max says:
    9 de Setembro de 2026 às 12:38

    Sociedade Ponto Verde:
    “Embalagens com dois componentes que se separam
    No caso dos maços de tabaco, das caixas de cereais e de bolachas, cujo conteúdo se encontra dentro de uma segunda embalagem plástica, a regra é colocar cada tipo de resíduo no seu ecoponto correspondente. Isto é o que é de cartão no ecoponto azul e o que é de plástico no ecoponto amarelo.
    Os boiões e frascos de vidro que possuem tampas largas, superiores a 5 cm de diâmetro, como por exemplo os frascos de café solúvel, também se separam. Ou seja, o frasco de vidro segue para o ecoponto verde e a tampa, regra geral de metal, segue para o ecoponto amarelo. ”
    Parece haver (quase) unanimidade quanto às caricas – irem junto com as garrafas para o verde, porque os ímanes que separam o metal do plástico do amarelo podem não as apanhar. As minhas iam para o lixo comum, mas afinal não são biodegradáveis – a parte de aço é aço da flandres, que só enferruja e decompõe ao fim de décadas (mas isso não é ser biodegradável) e o vedante de plástico também não, decompõe-se em microplásticos. A ver se não me esquece de as por no saco que vai para o verde.

    Responder
  7. r41m31 says:
    9 de Setembro de 2026 às 13:11

    E se já não tiver a garrafa de vidro?
    E se colar várias caricas?
    🙂

    Responder
  8. Joe Doe says:
    9 de Setembro de 2026 às 13:30

    As caricas vão para o balde do lixo assim como as cascas da fruta dos legumes, os sacos plástico, as espinhas do peixe, os osso da carne, os vidros dos copos partidos, as garrafas das loirinhas…

    Responder
  9. Asterisco Vaidozo * says:
    9 de Setembro de 2026 às 13:44

    “tampas com cinco centímetros ou menos”, lá está, o estigma do tamanho novamente…!!
    Afinal, o tamanho conta ou não conta?!

    Responder
  10. antonio says:
    9 de Setembro de 2026 às 13:49

    desde que eu vi um camiao a fazer recolha de papel e plastico no mesmo, a minha separaçao é facil. vidro num sitio tudo o resto noutro.

    Responder
  11. David Guerreiro says:
    9 de Setembro de 2026 às 14:03

    A seguir vamos ter de remover o rótulo da garrafa de cerveja, porque não pode ir papel junto a vidro…

    Responder

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