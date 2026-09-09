Coloca as caricas no ecoponto amarelo? Saiba que está a reciclar mal
Reciclar parece simples: separar vidro, plástico, papel e metal, e despachar cada coisa para o ecoponto certo. Contudo, há um detalhe que pode estar a escapar-lhe e pode fazer toda a diferença na eficácia da reciclagem: o descarte das caricas.
Na reciclagem, associamos cada material ao respetivo ecoponto. O vidro vai para o verde, enquanto o plástico e o metal seguem para o amarelo, e o papel e cartão são depositados no azul.
No entanto, existem algumas exceções, e as pequenas tampas e caricas são um bom exemplo.
Segundo a Sociedade Ponto Verde, as tampas com cinco centímetros ou menos devem permanecer junto da embalagem a que pertencem.
No caso das garrafas de vidro, isto significa que as caricas devem ser colocadas na garrafa antes de esta ser depositada no ecoponto verde.
Porque é que a carica não vai para o amarelo?
Devido ao tamanho. Uma carica tem dimensões reduzidas e, se for colocada isoladamente no ecoponto amarelo, pode perder-se durante o processo de triagem.
Ao seguir juntamente com a garrafa de vidro, existe a possibilidade de ser recuperada posteriormente no processo de tratamento do vidro e encaminhada para reciclagem.
Assim, mesmo sendo de metal, uma carica pequena deve acompanhar a garrafa de vidro.
Apesar de parecer uma regra de reciclagem contraintuitiva, tem como objetivo aumentar a probabilidade de todos os componentes serem efetivamente recuperados.
E as tampas maiores?
Quando uma tampa tem mais de cinco centímetros de diâmetro, deve ser separada da embalagem. No caso de um frasco de vidro com uma tampa metálica grande, por exemplo, o vidro deve seguir para o ecoponto verde e a tampa metálica para o amarelo.
A dimensão da tampa é um dos principais critérios para perceber se deve acompanhar a embalagem ou seguir separadamente.
Um detalhe que pode fazer diferença
Da próxima vez que abrir uma garrafa de cerveja, água ou sidra em vidro, não é preciso guardar a carica para a colocar no ecoponto amarelo.
Basta voltar a colocá-la na garrafa e depositar a embalagem no ecoponto verde.
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Já tiveram todo o tempo do mundo para melhorar os processos de reciclagem, e dinheiro nosso para o efeito não lhe faltou. Já agora, existem tampas com várias cores, não querem também separadas por côr? E o sistema volta? Está-lhes a saber bem? Nunca estive tão perto de voltar a mandar tudo para o mesmo contentor, até porque muito do lixo separado vai para o aterro sanitário quando não há capacidade de armazenamento, ou os veículos de recolha têm que fazer várias viagens e o tempo não chega. Se os portugueses soubessem a pouca vergonha que é este país…
Tiraste-me as palavras da boca, também nao entendo essa dificuldade em separar as embalagens que vao para o contentor amarelo, ha aqui uma falta de vontade em investir para facilitar a vida a todos.
Tem anos que eu cumpri e ensinei meus filhos a fazer reciclagem. Depois que eu vi um camião a misturar tudo e a dizer que separavam tudo na central, comecei a fazer o mesmo. Coloco tudo em um único e alguém que trabalhe porque são pagos para isso. E ainda não me deu para colocar tudo no indiferenciado, já estão com sorte.
Independentemente do que se faz posteriormente, cada um deve reciclar o mais possível. Se todos cumprirmos a nossa parte é bem mais fácil. Para além disso ficamos de consciência tranquila, que é o mais importante….
Nope…
(SE) O camião recolhe metal, plástico e papel, porque assim o sistema de separação, manual ou automatizada no destino, o permite.
Ou seja, é separado – tudo separado – .
Tudo menos o vidro.
O vidro “arruína” qualquer carga de resíduos se não for separado.
A nossa separação em casa, é uma questão de educação ambiental.
Não custa nada.
É só fazer isso.
Tal e qual como acontece no resto da Europa.
Os problemas ambientais que geram lixo nas ruas (no chão, colchões, sofás, etc), é SÓ por culpa das pessoas. SÓ.
Aliás, pelo nosso país, aplica-se, infelizmente, a velha frase:
“TRISTE POVO QUE DEITAS LIXO PARA O CHÃO”
Tu viu uma coisa esquisita. Eu o que tenho visto é a recolha por cor do ecoponto. Não estaria a falhar a recolha de camiões por ecoponto e só funcionava a recolha de lixo comum/misturado?
Desculpe, isso é um mito urbano! Agora todos viram!!
Mesmo que tenhas visto a juntar tudo no camião, o lixo fica em aglomerados e torna-se relativamente fácil fazer essa triagem.
Isso é só uma desculpa para não querer fazer triagem
Já vi vário vídeos sobre reciclagem, e em muitos casos são usados ímanes para ajudar na separação dos materiais. Não pode o mesmo ser usado nestes casos?
Já agora, se eu acumular uma grade de cervejas para reciclar, não vou juntar as respetivas tampas uma a uma às mesmas, posso simplesmente “despejá-las” todas diretamente no ecoponto verde. Certo?
Nós a separar tampas de caricas, entretanto 1.4 mil milhões de indianos a atirar todo o lixo para os rios, indo parar ao mar e a poluir o planeta inteiro.
A diferença entre países desenvolvidos e sub-desenvolvidos ainda é enorme.
faz a tua parte e dorme descansado
só porque o vizinho se atira abaixo da ponte não tens de o fazer!
Qualquer dia até vamos ter que separar as garrafinhas por cor, lavadinhas e sem rótulos!!!
Sociedade Ponto Verde:
“Embalagens com dois componentes que se separam
No caso dos maços de tabaco, das caixas de cereais e de bolachas, cujo conteúdo se encontra dentro de uma segunda embalagem plástica, a regra é colocar cada tipo de resíduo no seu ecoponto correspondente. Isto é o que é de cartão no ecoponto azul e o que é de plástico no ecoponto amarelo.
Os boiões e frascos de vidro que possuem tampas largas, superiores a 5 cm de diâmetro, como por exemplo os frascos de café solúvel, também se separam. Ou seja, o frasco de vidro segue para o ecoponto verde e a tampa, regra geral de metal, segue para o ecoponto amarelo. ”
Parece haver (quase) unanimidade quanto às caricas – irem junto com as garrafas para o verde, porque os ímanes que separam o metal do plástico do amarelo podem não as apanhar. As minhas iam para o lixo comum, mas afinal não são biodegradáveis – a parte de aço é aço da flandres, que só enferruja e decompõe ao fim de décadas (mas isso não é ser biodegradável) e o vedante de plástico também não, decompõe-se em microplásticos. A ver se não me esquece de as por no saco que vai para o verde.
E se já não tiver a garrafa de vidro?
E se colar várias caricas?
🙂
As caricas vão para o balde do lixo assim como as cascas da fruta dos legumes, os sacos plástico, as espinhas do peixe, os osso da carne, os vidros dos copos partidos, as garrafas das loirinhas…
“tampas com cinco centímetros ou menos”, lá está, o estigma do tamanho novamente…!!
Afinal, o tamanho conta ou não conta?!
desde que eu vi um camiao a fazer recolha de papel e plastico no mesmo, a minha separaçao é facil. vidro num sitio tudo o resto noutro.
A seguir vamos ter de remover o rótulo da garrafa de cerveja, porque não pode ir papel junto a vidro…