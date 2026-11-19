Um estudo publicado na Nature Sustainability estima que 403 centros de dados de hiperescala consumiram cerca de 82 terawatt-hora (TWh) de eletricidade entre maio de 2024 e abril de 2025, o equivalente a 1,8% de toda a eletricidade consumida nos Estados Unidos da América (EUA).

O crescimento da Inteligência Artificial (IA) depende de infraestruturas físicas que raramente se veem, mas cujo impacto começa agora a ser quantificado. Uma equipa da Universidade de Harvard, liderada pelo investigador Gianluca Guidi, analisou o consumo de eletricidade e as emissões de dióxido de carbono dos maiores centros de dados do país, conhecidos como centros de hiperescala. O trabalho foi publicado no início desta semana e a Harvard apresenta-o como uma das primeiras estimativas ao nível de cada instalação desde o aparecimento da IA.

Mais de metade da eletricidade vem de combustíveis fósseis

Os investigadores avaliaram 403 instalações e concluíram que, no cenário central do estudo, consumiram cerca de 82 TWh no período analisado, o que corresponde a 1,8% da eletricidade consumida nos EUA e chega para abastecer quase sete milhões de habitações durante um ano, ou seja, uma ordem de grandeza semelhante à de estados como o Michigan ou o Tennessee.

Como os valores resultam de modelação e não de medições diretas, o intervalo total de estimativas situa-se entre 68 e 99 TWh. As emissões associadas rondam os 25,7 milhões de toneladas métricas de CO2 (entre 21 e 31 milhões, consoante o cenário), um valor que a Associated Press descreve como superior ao que a Dinamarca emitiu num ano e que, segundo a autora sénior, Francesca Dominici, é duas a três vezes superior ao de estimativas anteriores.

A política energética portuguesa, a energia mais barata e a boa conectividade de banda larga foram apontadas como fatores decisivos para a escolha.

Além disso, o estudo conclui ainda que cerca de 54% da eletricidade atribuída a estas instalações teve origem fóssil, nomeadamente 38% de gás natural e 15% de carvão, com variações significativas consoante a região do país. A explicação para o consumo elevado é, em grande parte, o facto de estes edifícios albergarem dezenas de milhares de computadores a funcionar de forma contínua, que geram muito calor e exigem arrefecimento constante. Nas palavras de Guidi, citado pela CBS, “são fábricas que nunca dormem”.

Por fim, os autores admitem que o retrato é conservador, uma vez que os dados terminam em abril de 2025 e, segundo Guidi, existem hoje mais do dobro das instalações de grande escala em funcionamento, com cerca de 2000 outras planeadas ou em desenvolvimento. Por esse motivo, o consumo e a pegada de carbono poderão já ser substancialmente maiores em 2026.

O investigador, que se diz entusiasta da tecnologia, defendeu que a avaliação do impacto e a participação pública devem acontecer antes da construção e não depois, e desafiou empresas como a Amazon, a Meta e a Microsoft a provar que é possível desenvolver IA “da forma certa” e não apenas depressa.

Conferência da ONU sobre o Clima, em Antalya, na Turquia. Crédito: Kiara Worth/UN Climate Change

Um compromisso voluntário sem as grandes tecnológicas

Na segunda-feira, em Antalya, na Turquia, a presidência da COP31 lançou o Antalya AI Pledge, um compromisso voluntário que visa alinhar o desenvolvimento da IA com a ação climática, incluindo a utilização de energia de baixas ou nulas emissões nos centros de dados.

O responsável da Organização das Nações Unidas (ONU) para o clima, Simon Stiell, alertou que as promessas de poupanças futuras de emissões não podem justificar o aumento da poluição no presente. Este compromisso ainda não terá reunido a assinatura das tecnológicas norte-americanas que lideram a expansão da IA.

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