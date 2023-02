Xiaomi entra para o top 5 dos maiores fabricantes de Smart TVs do mundo

A Xiaomi tem hoje uma oferta muito interessante de smart TVs, em diferentes gama e tamanhos, respondendo a uma grande procura do mercado. Hoje é uma das 5 maiores fabricantes... mas entrou no mercado global há menos de 5 anos.

Foi com a gama Mi TV 4S que a Xiaomi se estreou oficialmente no mercado global das televisões. Estas smartTVs foram lançadas com três tamanhos diferentes e rapidamente conquistaram os consumidores graças às tecnologias oferecidas a um preço mais reduzido que a concorrência.

Hoje a oferta é alargada, tanto em termos de tamanhos quanto de gamas disponíveis, e isso contribui para a sua presença forte no mercado. Depois de ter conquistado o mercado dos smartphones, tornando-se numa das mais relevantes, no Top 3 das que mais vende em todo o mundo, eis que ganha o seu lugar de destaque no segmento das televisões.

A Xiaomi, apesar que uma quebra generalizada das vendas de Smart TVs em todo o mundo, na ordem dos 5%, em 2022 teve um aumento de vendas de 5,4%. A sua oferta alargada a mais mercados colocou a empresa como uma das 5 fabricantes que mais televisões vende no mundo, atrás da LG, Samsung e Hisense. Posiciona-se à frente da Sony e da Phillips, marcas com grande reputação no mercado, criado ao longo de várias décadas.

Do relatório da AVC Revo, destaca-se ainda a Hisense que lidera o ranking. O relatório revela que o volume global de vendas de smart TVs da Hisense TV em dezembro de 2022 foi de 2.326 milhões, alcançando o primeiro lugar no mercado global. A Hisense alcançou outro recorde após ter obtido o segundo lugar nas vendas globais de TVs de janeiro a outubro de 2022.

Para este lugar contribuiu fortemente a sua presença como patrocinador oficial do Mundial de Futebol que acontecer no passado mês de dezembro no Qatar.