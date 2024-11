“World Unseen”: exposição fotográfica da Canon elimina barreiras do acesso à cultura

Esta sexta-feira, 15 de novembro, a Canon inaugura a sua exposição fotográfica "World Unseen", em Lisboa. Este projeto visa eliminar as barreiras do acesso à arte, apresentando a fotografia de uma forma diferente.

A partir de hoje, em Lisboa, as pessoas cegas ou com baixa visão podem apreciar a arte da fotografia através de imagens impressas em relevo e descrições em áudio e Braille.

Ao mesmo tempo, as pessoas com visão podem empatizar com esta realidade através de imagens obscurecidas que refletem diferentes tipos de problemas visuais, desde o glaucoma à retinopatia diabética, sensibilizando assim todos os espetadores para as limitações de acessibilidade nos espaços artísticos e culturais.

A "World Unseen" pode ser visitada de forma gratuita, apenas entre 15 e 17 de novembro (inclusive), na sede da ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, na Av. D. Carlos I 126 1200-652 Lisboa, bastando fazer o registo aqui.

A cerimónia de inauguração institucional, que teve lugar esta manhã, contou com a presença de vários convidados do âmbito cultural e da deficiência.

No discurso de abertura, António Filipe, diretor da Canon Portugal, citou que a marca se tem "empenhado, ao longo dos anos, em desenvolver tecnologias que vão além do simples ato de captar imagens".

Queremos fazer com que as histórias por detrás de cada fotografia cheguem a mais pessoas, e, neste caso em concreto, às pessoas cegas ou com baixa visão.

Por sua vez, Javier Tabernero, presidente e diretor-geral da Canon Espanha & Portugal, reconheceu todas as pessoas que tornaram a exposição possível, agradecendo-lhes por "nos lembrarem que podemos sempre fazer mais, e que há sempre formas de derrubarmos barreiras e trabalharmos para a acessibilidade".

Na perspetiva de Rodrigo Santos, presidente da Direção Nacional da ACAPO, "é crucial que as empresas apostem cada vez mais em materiais e formatos acessíveis às pessoas com deficiência visual, e outras, promovendo a inclusão destes cidadãos e a sua plena participação na sociedade".

Valorizar o contributo de pessoas com deficiência nos vários domínios da sociedade, nomeadamente na arte e na cultura, só enriquece toda a sociedade e permite uma cidadania plena para todas as pessoas.

Uma oportunidade para apreciar o trabalho de fotógrafos de renome mundial

A exposição, que já foi recebida em países como Espanha, Bélgica, Eslovénia, Marrocos, Alemanha e Reino Unido, inclui trabalhos de fotógrafos de renome mundial e Embaixadores Canon. Entre eles:

Muhammed Muheisen, fotojornalista que venceu duas vezes o Prémio Pulitzer;

Brent Stirton, multipremiado fotógrafo documental sul-africano;

Sebastião Salgado, reconhecido fotojornalista brasileiro;

Yagazie Emezi, fotógrafa nigeriana;

Heidi Rondak, fotógrafa de moda.

Foi utilizada a tecnologia da Canon para criar as imagens impressas em relevo - cujas texturas permitem, assim, que as pessoas com deficiência visual compreendam as fotografias através do tato e possam conhecer as histórias e emoções por detrás das imagens.

