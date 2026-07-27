O que acontece à sua mala depois do check-in no aeroporto? Estes vídeos mostram!

Depois de entregar a mala no check-in, ela desaparece atrás do balcão e só volta a aparecer (esperamos!) no tapete de recolha de bagagem no destino. Contudo, o que se passa entretanto? Já houve quem decidisse descobrir, colocando uma câmara na mala.

Uma curiosidade de muitos passageiros

A ideia de filmar a viagem de uma mala do seu próprio ponto de vista não é nova. Ao longo dos últimos anos, vários aeroportos e viajantes curiosos documentaram o percurso que a bagagem faz entre o balcão de check-in, o porão do avião e o tapete do destino.

Spoiler alert: trata-se de um labirinto de tapetes rolantes, scanners, carrinhos e funcionários que a maioria dos passageiros nunca chega a ver.

O vídeo mais viral

Um dos vídeos mais partilhados nesta categoria mostra a bagagem a percorrer o sistema automatizado do Aeroporto de Amesterdão-Schiphol, entrando por um túnel situado vários metros abaixo do nível do mar e a ser guiada por tapetes rolantes e robôs até à zona de embarque.

Tudo indica que foi o próprio aeroporto de Schiphol a criar e a publicar as imagens, originalmente por volta de 2015, incluindo uma versão interativa a 360 graus no seu website oficial.

Helsínquia e a experiência de Riga a Madrid

Também em destaque está um vídeo publicado pelo aeroporto de Helsínquia em março de 2014, que mostra o interior do terminal a partir da perspetiva da própria bagagem.

Em setembro de 2014, surgiu outro exemplo, desta vez protagonizado por um viajante comum, que equipou uma mala com uma câmara durante uma ligação Riga-Frankfurt-Madrid, com quase seis minutos de imagens do trajeto completo entre voos de conexão.

Perspetiva da mala num dos maiores sistemas de bagagem do mundo

Já em 2018, o jornal Khaleej Times foi mostrar os bastidores do sistema de tratamento de bagagem do Aeroporto Internacional do Dubai, um dos maiores do género a nível mundial.

As imagens percorrem a sala de controlo, onde um ecrã gigante acompanha, em tempo real, o estado de cada linha de bagagem através de um código de cores.

Matou a curiosidade?

Estes vídeos mostram algo que os passageiros raramente veem, expondo a complexidade dos sistemas.

Entre tapetes, scanners e funcionários mais ou menos cuidadosos, percebemos por que motivo tantas malas se perdem pelo caminho.