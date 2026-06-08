Nike juntou estrelas do futebol e de Hollywood num vídeo sem guião. Veja o resultado!

A Nike lançou a sua maior campanha de sempre para o futebol. Com um elenco digno de uma gala de Hollywood, a marca quer que jogadores e adeptos de todo o mundo larguem o guião.

O que é o "Rip the Script"?

Com o Mundial 2026 à porta, a Nike chega a jogo com tudo. De nome "Rip the Script", a nova campanha global da marca apresenta-se como um manifesto para os amantes do futebol: esquecer as regras, confiar no instinto e abraçar um futebol criativo, ofensivo e alegre.

Com ele, a marca procura promover que o jogo está no seu melhor quando os jogadores agem por instinto, não por obrigação.

Filme de seis minutos da Nike junta estrelas de todo o mundo

O centro da campanha é um filme de seis minutos, criado pela agência Wieden+Kennedy e passado num mega-estúdio de Hollywood.

A representar o futebol, o vídeo junta Mbappé, Cristiano Ronaldo, Haaland, Vini Jr., Ronaldinho, Ibrahimović, Cantona, Drogba e Jorge Campos. Do lado da cultura pop, aparecem LeBron James, Travis Scott, Kim Kardashian, Channing Tatum, LISA dos Blackpink e até Ted Lasso.

Cada personagem tem o seu momento: Mbappé remata de bicicleta quando ninguém espera; Vini Jr. sorri perante a adversidade; CR7 continua a desafiar os limites do possível. Com intenções em cada escolha, Kim Kardashian, por exemplo, surge como "soccer mom", porque leva o filho Saint a jogar futebol.

Criámos este filme para chegar às comunidades do futebol exatamente onde elas estão, não apenas num ecrã, mas no seu próprio mundo e profundamente enraizado nas suas subculturas. Não queríamos seguir o manual tradicional de marketing. Queríamos dar-lhes algo que valesse a pena comentar, que valesse a pena partilhar, que valesse a pena vestir, que valesse a pena ir ver. Uma história que não se limitem a ver - uma história que possam tornar sua. É essa a ideia por trás do nosso universo Nike Football.

Explicou Helena Thornton, vice-presidente de Gestão de Marca da Nike, citada no comunicado oficial.

Nike cria universo em torno do Mundial 2026

A campanha foi desenhada como uma porta de entrada para um universo que se vai expandindo ao longo do verão, com novos conteúdos, easter eggs e subenredos a surgirem.

Há, também, novas botas, nomeadamente Mercurial Vapor 17, Superfly 11, Phantom 6 e Tiempo Maestro; equipamentos com tecnologia Aero-FIT para as seleções; uma parceria com a LEGO; e o programa de futebol de rua Toma el Juego, já presente em mais de 100 torneios em seis continentes.

Uma aposta total num verão de futebol

A Nike vai ainda renovar mais de 5000 lojas em todo o mundo durante o torneio, com experiências imersivas em várias cidades norte-americanas.

Assim, a campanha "Rip the Script" é uma das mais ambiciosas da história do futebol. Afinal, ainda que a mensagem seja simples, partilhando que se joga com o coração, a execução vale a pena espreitar.

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