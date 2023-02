Spotify permite selecionar as playlists que não queremos que influenciem as recomendações

Assim como acontece noutras plataformas de streaming de vídeo e de música, a utilização recorrente do Spotify resulta na construção de um perfil, que permite recomendações personalizadas. Ora, daqui em diante, o serviço permitirá que o utilizador selecione as playlists que não deverão contribuir para essa construção.

Uma das grandes vantagens das plataformas de streaming é o acompanhamento das nossas preferências, através de um algoritmo que se vai personalizando. Assim como acontece noutras, o que ouvimos no Spotify influencia aquilo que o serviço nos recomenda.

Contudo, a relação entre aquilo que estamos a ouvir e os nossos gostos efetivos nem sempre é linear e o Spotify já teve tempo para perceber isso. Afinal, a conta pode ser utilizada por outras pessoas, durante uma festa, por exemplo, ou o utilizador pode estar num contexto excecional e queres ouvir conteúdos que não vão ao encontro das suas preferências.

Tendo em conta estas exceções, que até agora contribuíam para as recomendações do Spotify, a plataforma de streaming de música decidiu começar a permitir que o utilizador informe o algoritmo quando não quer que a playlist que está a ouvir seja utilizada na personalização do serviço.

Ora, daqui em diante, o utilizador pode excluir listas de reprodução do seu “Taste Profile”, impedindo que essas afetem as suas recomendações e minem a sua experiência.

A funcionalidade deverá estar disponível no Spotify web, desktop, iOS e Android e, se o utilizador mudar de ideias, poderá reverter a exclusão do seu “Taste Profile”.

