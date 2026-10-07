Paramount compra oficialmente a Warner Bros. por 111 mil milhões de dólares

A Paramount confirmou finalmente a conclusão da aquisição da Warner Bros., encerrando meses de negociações, contestação pública e escrutínio judicial. A operação de 111 mil milhões de dólares junta dois gigantes do entretenimento sob a nova estrutura Skydance.

Longa disputa pela Warner Bros. chegou ao fim

A Warner Bros. entrou no mercado para ser adquirida em 2025 e rapidamente despertou o interesse de várias empresas. A Netflix chegou a assumir a dianteira e chegou mesmo a formalizar um acordo para uma futura integração. Contudo, a Paramount, liderada por David Ellison, avançou com uma oferta hostil que acabou por alterar completamente o rumo do negócio.

Perante a nova proposta, os accionistas da Warner Bros. decidiram abandonar o entendimento alcançado com a Netflix e aceitar a operação apresentada pela Paramount. O negócio foi avaliado em cerca de 111 mil milhões de dólares, mas esteve longe de ser consensual.

A concentração de dois dos maiores nomes de Hollywood numa única estrutura provocou fortes reações dentro e fora da indústria. Atores, realizadores e outros profissionais manifestaram preocupação com o impacto que a operação poderia ter na diversidade e na liberdade criativa.

O acordo ultrapassou o escrutínio judicial

A polémica também chegou aos tribunais, com várias entidades legais e diferentes estados norte-americanos a contestarem a transação. Depois de um longo processo, Paramount e Warner Bros. chegaram recentemente a um entendimento que recebeu aprovação judicial, permitindo que a aquisição avançasse.

A partir daí, faltava apenas concretizar formalmente a operação. Esse momento aconteceu ontem, 6 de outubro de 2026, com David Ellison a confirmar oficialmente a conclusão do negócio.

As duas empresas passam agora a integrar uma estrutura denominada Skydance, que pretende combinar o catálogo e os ativos de ambas para competir num mercado audiovisual cada vez mais disputado.

Today is a new day for @Skydance, and I’m incredibly grateful to everyone who helped get us here. It’s a big day, and we’re just getting started. Let’s go! https://t.co/89jxDrzVGU https://t.co/e6P28HkRto — David Ellison (@davidellison) October 6, 2026

David Ellison fala num novo capítulo para Hollywood

No comunicado que assinala a conclusão da aquisição, Ellison classificou o momento como histórico e destacou a ambição de criar uma empresa com capacidade para produzir e distribuir conteúdos para diferentes públicos e plataformas em todo o mundo.

O responsável sublinhou ainda que a prioridade será apostar nos profissionais criativos, no entretenimento e na criação de valor para os acionistas.

Gerry Cardinale, fundador da RedBird Capital e membro do conselho de administração da Skydance, também defendeu a operação. Segundo o responsável, a nova empresa poderá aproveitar o vasto conjunto de franquias, produções originais e direitos desportivos das duas companhias para enfrentar as profundas mudanças que estão a transformar o setor dos media.

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