Criado por um reparador britânico com 15 anos de experiência, este novo website nasceu para reunir num único local a informação dispersa sobre câmaras de rolo. O projeto já arrancou com 1300 modelos catalogados.

Os entusiastas da fotografia analógica sabem que encontrar informação fiável sobre determinado modelo pode obrigar a recorrer a livros antigos, fóruns, sites descontinuados e manuais em formatos improváveis. Neste cenário, Pierro Pozella, da PPP Cameras, lançou o Camera Index, um projeto que tem como objetivo documentar todas as câmaras de rolo alguma vez produzidas.

Conforme contado ao PetaPixel, Pozella dedica-se à reparação, restauro e venda de câmaras analógicas há 15 anos, e é dessa experiência que parte a ideia de organizar numa só plataforma um conhecimento que, nas suas palavras, está espalhado por vários locais e muito desigualmente documentado, havendo modelos com bastante informação disponível e outros com muito pouca.

O que podemos encontrar no site

Cada câmara tem uma ficha com uma ilustração, informação técnica, manuais de instruções e ligações externas para fotografias captadas com o modelo em causa.

No lançamento, o Camera Index conta já com 1300 câmaras, mas o autor pretende continuar a trabalhar no projeto durante vários anos, até porque não existe uma resposta definitiva para o número total de modelos de câmaras analógicas produzidos. Esse número cresce ainda mais quando se consideram as variantes, os modelos regionais e as câmaras vendidas sob marcas diferentes, num universo que abrange mais de um século de produção e milhares de fabricantes, desde máquinas de grande consumo a modelos fabricados em pequenas quantidades.

Segundo Pozella, o site recorre a ilustrações, em vez de fotografias, pela impossibilidade prática de obter e fotografar mais de 10 mil câmaras. As ilustrações servem como referência visual padronizada e como miniatura de identificação, não pretendendo substituir a fotografia nem constituir o foco principal do projeto.

Uma plataforma intuitiva para iniciantes e experts

A organização e o aspeto do Camera Index foram amplamente influenciados pela experiência pessoal do criador. Afinal, Pozella, que é autista, explicou que processa mais facilmente a informação quando esta é apresentada de forma clara e sem elementos desnecessários, princípio pelo qual desenhou a estrutura do site.

O resultado pretende ser uma plataforma simples de navegar, útil tanto para quem está a dar os primeiros passos na fotografia analógica e procura a primeira câmara como para colecionadores experientes que querem consultar dados sobre um modelo específico.

A longo prazo, o autor pretende alargar o arquivo para além das câmaras, passando a incluir acessórios e equipamento fotográfico mais raro. Está também a desenvolver uma secção de ligações úteis que encaminhe os visitantes para reparadores, lojas especializadas, manuais e outros recursos, com a ideia de que o arquivo não se limite a documentar os equipamentos e ajude igualmente a encontrar a informação e os serviços necessários para os continuar a utilizar.