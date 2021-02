O VLC é um dos leitores multimédia mais conhecidos da Internet. Esta é uma das apps quase obrigatória em qualquer equipamento e oferece aos utilizadores uma capacidade única de ler qualquer ficheiro de vídeo ou de música.

Esta app está agora a comemorar os seus 20 anos e por isso promete muitas novidades para breve. A versão 4.0 do VLC deverá chegar nos próximos meses e com ela as melhorias e novas funcionalidades vão ser recebidas.

Leitor multimédia mais conhecido da Internet

Com 3,5 mil milhões de downloads já contabilizados, o VLC é uma das apps mais usadas na Internet. Este leitor multimédia abre as portas de qualquer formato aos utilizadores, que assim podem ver os seus conteúdos de forma descansada e segura.

Pois o VLC comemora este ano o seu 20º aniversário e tem algumas surpresas para trazer para os utilizadores. A versão 4.0 deverá chegar nos próximos meses e estará repleta de melhorias. O responsável por esta app revelou agora algumas das que podem ser esperadas.

VLC 4 vai receber muitas novidades e melhorias

Em primeiro lugar o VLC quer dar ao utilizador uma lista de conteúdos que podem ser visto na Internet. Mais do que serem responsáveis pela apresentação destes conteúdos, vão dar a liberdade de serem criadas extensões dedicadas a esse propósito.

Outra novidade é a chegada do VLC à Internet. Pode parecer estranho, mas este leitor multimédia vai ter uma versão que poderá ser usada diretamente do browser. Esta melhoria liberta assim a necessidade de um sistema para poder usar a ferramenta.

Mais que um leitor de ficheiros conhecido

A equipa do VLC parece querer ir ainda mais longe. O Moviepedia Project está a ser desenvolvido internamente e prepara-se para ser uma alternativa ao IMDb. Este funcionará num modelo similar à Wikipedia e qualquer um poderá atualizar ou melhorar a informação presente.

Claro que há uma promessa de base e que chegará com esta nova versão. O VLC 4 terá mudanças na interface e será também focado na segurança do utilizador. Querem correr a app numa sandbox e assim conter qualquer ataque que surja desta.