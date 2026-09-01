Spotify vai oferecer uma das melhores funções pagas, mas há um grande senão

O Spotify prepara uma mudança importante. A gigante do streaming de música prepara uma atualização que permitirá a criação de sessões Jam sem obrigar a uma conta Premium. Esta ferramenta colaborativa permite que até trinta e duas pessoas controlem a mesma fila de reprodução em tempo real, sempre esteve limitada no anfitrião e na sua conta.

O fim de uma barreira histórica no Spotify

Os indícios desta novidade surgiram através de uma análise à versão 9.1.82.19 da app para Android. No código foram detetadas alterações evidentes nas mensagens de aviso, que deixaram de mencionar a necessidade de uma conta Premium para iniciar uma sessão de grupo. Em vez disso, apenas alerta que a assinatura paga continuará a ser o caminho para manter o controlo absoluto das faixas e a liberdade total de reprodução.

A oferta das sessões Jam surge numa altura em que o recurso completa três anos. Até agora, qualquer utilizador podia juntar-se a uma sessão partilhada já existente, mas a responsabilidade de abrir a sala e gerir o evento pertencia em exclusivo aos clientes Premium. Esta alteração promete transformar a dinâmica de festas, tornando o ecossistema muito mais acessível a grupos de amigos que utilizam apenas o plano gratuito.

Apesar deste passo, a utilização gratuita terá regras bastante estritas que condicionam a experiência. O código integrado na aplicação revela que as sessões criadas por utilizadores sem plano pago vão funcionar unicamente em modo de reprodução aleatória. Esta imposição impede a escolha manual de temas específicos e elimina a fluidez habitual que os utilizadores encontram nas transmissões com anfitriões pagantes.

Limitações que afetam até quem paga o Premium

Além do modo aleatório obrigatório, as sessões gratuitas terão limites claros no número de passagens de música disponíveis. A capacidade de adicionar novas faixas à fila partilhada também será bloqueada após atingir determinados parâmetros definidos peolo Spotify. Estes avisos surgirão no ecrã sob a forma de alertas, incentivando constantemente o organizador a fazer a atualização para o plano Premium.

O detalhe mais relevante e surpreendente destas restrições técnicas é o impacto direto em todos os membros do grupo. Caso o anfitrião da sessão Jam esteja a usar o plano com publicidade, todas as limitações de saltos e reprodução aleatória aplicam-se a todos os convidados presentes, mesmo que estes possuam uma subscrição Premium válida e ativa no telemóvel.

Embora estas referências estejam plenamente estruturadas no código da aplicação móvel, o Spotify ainda não oficializou o lançamento global nem anunciou uma data para a sua disponibilização. As análises a ficheiros de instalação costumam antecipar novidades reais em fase de teste, restando agora aguardar para perceber como o serviço irá calibrar esta nova fase de interação social nos smartphones.