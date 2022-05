Spotify vai descontinuar o Duo Mix, mas não é o fim das playlists partilhadas

É oficial, o Duo Mix do Spotify vai acabar. Até ao final de Maio, a empresa irá desfazer-se da funcionalidade. Mas o que significa isto para os utilizadores do Premium Duo? O que se segue para os utilizadores deste plano?

Descubra, aqui, tudo que precisa de saber acerca da remoção desta funcionalidade.

O fim do Duo Mix

Após o lançamento do Duo Mix em meados de 2020 como parte do seu plano Premium Duo, o Spotify está oficialmente a descontinuar a funcionalidade. Esta é uma característica chave do plano Duo do Spotify Premium que permite aos dois membros terem uma lista de reprodução personalizada que combina os seus gostos musicais.

No entanto, a partir de 23 de Maio de 2022, o Duo Mix deixará de estar disponível, de acordo com um e-mail e uma notificação em formato de resumo enviada aos assinantes de contas Duo pela empresa de streaming.

Que alternativa é que o Spotify tem à sua disposição?

O Duo Mix foi excelente, e o Spotify não está a deixar essa ideia desaparecer para sempre. De acordo com a empresa, uma nova funcionalidade que oferece uma experiência semelhante mas é mais versátil irá substituí-lo.

Essa característica é conhecida como "Fusão" (Blend) e está disponível desde Agosto de 2021. A Fusão do Spotify permite-lhe a si e aos seus amigos combinar os seus gostos musicais numa única playlist que podem ouvir juntos.

Pode parecer a mesma coisa, mas a funcionalidade de Fusão tem mecanismos ligeiramente diferentes:

1. Primeiro, a Fusão permite-lhe convidar até 10 amigos para criar uma lista de reprodução gerada automaticamente que reúne todos os gostos musicais. Por outro lado, o Duo Mix só estava disponível para duas pessoas que partilham um plano Duo - não podia convidar mais ninguém.

2. Além disso, pode criar uma lista de reprodução utilizando a Fusão, independentemente de ser um utilizador Premium ou gratuito. Isto não foi possível com o Duo Mix, pois era exclusivo para assinantes do Duo Premium.

3. Finalmente, as listas de reprodução da Fusão são atualizadas diariamente, enquanto o Spotify atualiza o Duo Mix todas as semanas.

Dito isto, a Fusão é essencialmente uma versão melhorada da antiga funcionalidade.

O Spotify fez o correto ao descontinuar o a funcionalidade

O Duo Mix está a desaparecer, mas o Spotify já havia encontrado uma alternativa. A Fusão já está disponível e permite a cada utilizador criar uma lista de reprodução personalizada e "mixar" com os seus amigos. A utilidade da Fusão ultrapassa o que o Duo Mix oferecia. Faz sentido que Spotify o queira remover definitivamente.

