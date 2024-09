Spotify quer ser o novo YouTube e está disposto a dar milhões para o conseguir

O Spotify quer fazer frente ao YouTube e tornar-se um concorrente de peso no streaming de vídeo. A empresa sueca está a tentar convencer os criadores de conteúdos a publicar os seus vídeos na plataforma. De acordo com os rumores, as ofertas do Spotify são de vários milhões de dólares.

Spotify está disposto a dar tudo

De acordo com um relatório da Bloomberg, o Spotify está disposto a pagar por vídeos para o seu serviço de streaming. Depois de ter contratado Joe Rogan por 250 milhões de dólares, a empresa quer repetir o feito. O relatório indica que alguns acordos atingem os sete dígitos.

O relatório não cita nomes, no entanto, afirma que a quantidade de dinheiro está relacionada com o prestígio do criador de conteúdo. Nos casos em que não é oferecida uma compensação monetária, o Spotify promete publicidade em troca da disponibilização dos vídeos no seu serviço.

Um ponto importante é que estes acordos são não exclusivos, pelo que o autor poderá publicar os seus vídeos no YouTube e no Spotify ao mesmo tempo.

Ideia de oferecer vídeos na plataforma não é nova

Alguns podcasts - incluindo o de Joe Rogan - são oferecidos em formato de vídeo. No entanto, o Spotify é um serviço de música, pelo que os utilizadores não dão a mesma importância ao vídeo que dão ao YouTube. A empresa quer mudar esta perceção e, por isso, está a tentar construir um catálogo mais rico, com vídeos de influencers famosos.

Uma das razões por detrás desta estratégia é a publicidade. Plataformas como o Instagram e o YouTube ganham centenas de milhões de dólares todos os anos graças aos anúncios. O Spotify quer uma fatia deste bolo, mas primeiro tem de aumentar o conteúdo.

Embora a empresa não tenha confirmado os rumores, admitiu que a popularidade dos vídeos na plataforma está a aumentar:

Mais de 170 milhões de utilizadores já assistiram a um podcast em vídeo no Spotify. Estamos sempre à procura de oportunidades para aumentar o catálogo para os nossos utilizadores.

Afirmou um porta-voz.

Embora o Spotify limite os vídeos musicais aos assinantes premium, os acordos com os criadores de conteúdos terão de ser abertos a todos os públicos. Se a publicidade é o foco desta estratégia, não há melhor maneira do que oferecer vídeos gratuitos aos utilizadores da aplicação ou da versão web do Spotify.

