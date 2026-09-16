Spotify lançou novidade que vai salvar a sua conta e os seus ouvidos!

O Spotify começou a disponibilizar uma funcionalidade há muito aguardada e que promete resolver uma das queixas mais antigas dos utilizadores deste serviço de streaming de musica. A novidade foca-se em quem partilha os seus dispositivos com crianças, permitindo finalmente separar os conteúdos infantis do histórico musical pessoal.

Trata-se de uma resposta direta a uma situação que afeta a maioria dos pais e encarregados de educação. Sempre que os mais novos usavam a aplicação para ouvir as suas faixas infantis preferidas, o sistema misturava essas músicas com as preferências habituais do utilizador principal. Isso criava uma desordem no algoritmo de recomendação.

Fim das músicas infantis no algoritmo do Spotify

Até este momento, quem deixava os filhos utilizarem a conta do Spotify enfrentava graves consequências no perfil de gostos da plataforma. As canções destinadas ao público infantil acabavam por inundar as listas de reprodução personalizadas, como as Descobertas da Semana ou o Daily Mix, retirando o valor habitual a estas seleções.

Além do impacto diário nas sugestões de músicas e novos artistas, o impacto fazia-se sentir fortemente no final de cada ano. O tradicional Spotify Wrapped acabava quase sempre adulterado por temas e cantores infantis reproduzidos em repetição contínua. Isso acabava por ocultar as preferências musicais reais do titular da conta.

Ativar a nova proteção para o seu perfil musical

A solução desenvolvida pelo serviço de streaming surge integrada diretamente nas definições da aplicação oficial. Ao entrar no menu de Definições e Privacidade do perfil, passa a existir uma opção específica destinada a incluir ou retirar a música infantil e familiar do cálculo do perfil de gosto do utilizador.

Por defeito, o interruptor surge ativado pelo serviço. Mmas o utilizador pode simplesmente desligar essa integração com um toque. A partir desse instante, qualquer reprodução de faixas do universo infantil deixa de ter peso para futuras recomendações e listas personalizadas. Isso protege as estatísticas do perfil sem impedir a reprodução livre dessas faixas.

Importa sublinhar que esta melhoria técnica não fica reservada apenas aos subscritores de planos pagos do serviço. O Spotify decidiu abrir a funcionalidade a todos os utilizadores registados, garantindo que contas com plano gratuito e subscrições do pacote Premium beneficiam da mesma forma desta salvaguarda essencial.