Spotify deixará mudar as músicas favoritas com IA, mas vai custar bem caro

O Spotify prepara uma nova funcionalidade baseada em IA que promete mudar a forma como ouvimos música. Permitirá criar remixes personalizadas e versões alternativas das músicas favoritas diretamente na aplicação. A novidade está a ser desenhada para chegar em 2027, mas vem acompanhada de exigências, acordos de bastidores e um detalhe que não vai agradar: uma nova cobrança mensal.

Spotify vai deixar alterar qualquer música

A proposta da plataforma afasta-se de ferramentas que criam músicas do zero através de comandos de texto, focando-se em transformar composições já existentes e devidamente licenciadas. Isso significa que qualquer pessoa poderá pegar numa canção e convertê-la noutra versão, ajustando ritmos, instrumentos e ambientes sonoros com recurso a modelos generativos que manipulam o áudio sem destruir a estrutura base da gravação original.

Custo extra das ferramentas de IA

Esta capacidade criativa não estará disponível no plano tradicional do serviço, nem mesmo para quem já paga a mensalidade Premium. As informações disponíveis apontam para a criação de um suplemento específico para ferramentas de IA, que deverá custar entre quatro e cinco dólares adicionais todos os meses, transformando o acesso a estas funcionalidades de edição num extra reservado a quem estiver disposto a pagar mais para além da subscrição base.

A estratégia reflete a necessidade de rentabilizar os pesados investimentos em processamento computacional exigidos por estas redes neuronais. Em vez de absorver os custos operacionais da infraestrutura tecnológica, a empresa prefere transferir a despesa diretamente para os assinantes que decidirem explorar a vertente de criação, transformando os ouvintes casuais em produtores amadores dentro do próprio leitor de música.

Muralha dos direitos de autor e aval dos artistas

O maior obstáculo à concretização deste projeto continua a residir nas negociações com a indústria fonográfica, historicamente avessa a qualquer tecnologia que altere criações protegidas. Embora já existam acordos de princípio com entidades de peso como a Universal Music Group, a Believe, a Merlin e a Kobalt, faltam ainda parceiros decisivos como a Sony Music e a Warner Music. Sem estas, centenas de milhares de músicas populares ficarão fora da ferramenta.

Para mitigar a desconfiança generalizada em torno da replicação de vozes e estilos musicais, o modelo em desenvolvimento deixará a decisão final nas mãos dos próprios artistas, que poderão autorizar ou bloquear a utilização das suas músicas em misturas generativas. Em contrapartida, as reproduções destas novas versões manipuladas pelos utilizadores serão contabilizadas como audições da obra original, revertendo em direitos de autor e receitas diretas para os titulares do catálogo.

Caso este sistema financeiro e jurídico seja implementado com sucesso até 2027, o serviço poderá inaugurar um dos primeiros formatos comerciais verdadeiramente sustentáveis de música generativa com o apoio da indústria musical. Até lá, a empresa terá de convencer músicos céticos, editoras receosas e, acima de tudo, utilizadores habituados a ver novidades integradas nas suas subscrições sem terem de abrir novamente a carteira.